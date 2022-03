'First Dates': Andrés tiene una cita con el chico con el que su pareja le fuel infiel

El programa de First Dates lo ha vuelto a hacer y ha provocado el reencuentro de dos “viejos amigos”, que han compartido algo muy peculiar y se han llevado todo un sorpresón. El programa liderado por Carlos Sobera ha vuelto a tentar a las flechas de cupido, sin embargo, esta vez no sabemos si ha acertado del todo o no o si más bien, se trata de una cosa del destino porque ha reunido a dos comensales que han compartido más que palabras, concretamente: un novio. Eso sí, ninguno tenía conocimiento de la situación del otro.

Este ha sido el escenario que Andrés (26 años) y Marco Antonio (27 años ) se han encontrado en su cita de hoy. Para sorpresa de los dos, lo que parecía ser una muerte anunciada casi desde el principio, la realidad es que finalmente se ha convertido en una velada de lo más discernida. Lo que no sabemos es si Cupido habrá acertado o no en su propósito: encontrar el amor.

Andrés llegaba al programa en búsqueda de alguien que volviese a conquistar su corazón, que después de un año habría sufrido un gran palo. Y es que, cuando estaba a punto de casarse, descubrió que el que era su novio le engañaba con una tercera persona. Y ese tercero en discordia casualmente era Marco Antonio, su cita.

Primeras tensiones

El impacto les ha dejado sin palabras y no es para menos. ¿Tú qué harías en su lugar? Andrés, que parecía todavía dolido, ha expresado con un tono de asombro: “Tengo que tomarme un chupito porque estoy en shock”. A lo que Marco Antonio, también se ha unido.

A medida que avanzaba la cita, ambos han podido compartir cómo vivieron ese momento turbio y complicado a "dos bandas" donde cada uno ha dejado clara su postura. Andrés ha confesado “todos los planes de futuro eran conmigo y tú fuiste el otro”. A lo Marco Antonio sin pelos en la lengua ha respondido: “Ya, pero es que mientras hacía planes de futuro contigo también los hacía conmigo”.

Pese a esos momentos de tensión, el encuentro ha discurrido con la normalidad propia de una situación de esta envergadura. Ambos han podido charlar amistosamente sobre sus proyectos profesionales, aunque también ha habido espacio para saber si alguno de los dos continuaba manteniendo contacto con el susodicho.

Una cita ¿con final feliz?

No sabemos si tenía sentido o no esta cena, lo que sí parecía es que pese a que cada uno ha vivido su propia historia de amor nada puede salir bien cuando todavía no has conseguido pasar página, que es lo que le pasaba a Andrés. Aún con todo lo que tenían entre manos han conseguido hablar, charlar y hasta tener un comentario positivo hacia la otra persona, como Marco Antonio que no ha dudado en expresar que “Andrés es un ser maravilloso”.

Esta historia atípica y hasta un poco curiosa ha servido seguramente para sanar alguna herida enquistada porque la realidad es que era improbable que surgiese el amor. Habrá que esperar para ver si se animan de nuevo a volver al programa para dejarse conquistar por las flechas de cupido. Eso sí, con otros comensales.