Una inesperada conexión acaba desatando la pasión entre Beatriz y John en ‘First Dates’

En First Dates nunca se sabe que puede pasar y es que este programa presidido por Carlos Sobera siempre sorprende. El programa de citas de Cuatro ha recibido la visita de Beatriz (35 años) y de John (41 años), dos personas que se han dejado fluir por la pasión y no han dudado en ser sinceros. ¿Habrá surgido algo más? ¡Vamos a comprobarlo!

A veces las cosas no son lo que parecen y esto fes justamente lo que le ha pasado a Beatriz en su cita con John, que se ha llevado finalmente una sorpresa. La joven, que reside en Victoria, se ha definido como una persona muy activa y ha confesado que desea encontrar un hombre que también lo sea. Por eso, First Dates le ha presentado a John, que es pura velocidad.

Todos los días sale y se pone #FirstDates15M pic.twitter.com/ySi6MBsudu — Leandro Gado (@tot_es_conya) March 15, 2022

La de Vitoria ha empezadoel programa asegurando que no ha tenido suerte a la hora de encontrar a su naranja, pero también ha manifestado a Carlos Sobera en el punto en el que se encuentra: “Estoy salidilla. Me gustan los hombres. Estoy picoteando y no me quiero centrar en ninguno”.

Esta personalidad tan arrolladora no ha intimidado a John, que reside en una ciudad vecina (Bilbao) y que desde el primer momento se ha mostrado muy entusiasmado con la cita: “Es muy extrovertida. Te pone las cosas muy fáciles” a lo que ha añadido que el ser de la misma región es un punto muy positivo: “Encima es de Bilbao. Está chupada esta historia”. Algo que ha chocado con esa primera impresión de Beatriz que no ha tardado en confesar que “no era lo que esperaba”.

Las primeras tensiones

Beatriz y John son muy directos y además van a la misma velocidad, algo que siembra ya puntos para que surja la chispa. Las ganas y la pasión no han tardado en salir a flote. Y es que la de Vitoria no se ha andado por las ramas y le ha confesado: “Eres un chico muy mono para la edad que tienes”, lo que ha desatado la risa pícara de su cita, John. Sin embargo, lo que no parecía cuadrar al principio al final ha dado un giro de 360º.

El feeling ha ido creciendo hasta tal punto que cuando les han entregado el “Rasca del amor” ninguno de los dos ha podido contenerse. Beatriz, con un tono impaciente, le ha preguntado a John: ¿Tendrías una relación abierta?”. A lo que él, después de un pequeño suspiro, ha declarado sin titubeos: “No, si es una relación de amor”.

La siguiente pregunta ha elevado la temperatura del encuentro y es que ambos han explicado qué es lo que más les excitaba y han coincidido en la “originalidad”. Aunque no han entrado en grandes detalles, Beatriz y John han podido derribar las barreras del primer encuentro y ver un poco más de allá. La de Vitoria por su parte ha vuelto a ser franca: “Me ha sorprendido. Teníamos muchas cosas en común” a lo que ha añadido “al final le he visto hasta guapo”.

John tampoco se ha quedado atrás y ha dicho que esta cita era el claro ejemplo de “estar en el mismo router” haciendo referencia a su conexión y no solo a la sexual.