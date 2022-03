Pablo Rivero ha conseguido que miremos las redes sociales de otra manera tras su turbia historia sobre ellas

Si has leído alguna de las novelas de Pablo Rivero sabrás que se maneja a la perfección en el terreno del thriller psicológico y los ambientes turbios y, además, con una narración muy cinematográfico que ayudan a vivir con más intensidad sus historias. Ahora está a punto de publicar su cuarta novela, La cría, en la que reflexiona sobre la exposición de menores en las redes sociales.

Una nueva historia que nos hace plantearnos si hacemos un buen uso de las redes sociales, hasta dónde llega todo lo que publicamos o qué podemos llegar a hacer para conseguir seguidores. Preguntas que forman parte de nuestro día a día y en las que no siempre reparamos.

“La idea de este libro viene de unos seis años atrás, cuando empecé a utilizar las redes sociales con mayor asiduidad y me di cuenta de la dedicación que conlleva”, cuenta el actor y escritor sobre el origen de esta historia.

“Era el auge de los blogs e influencers y la idea de hasta dónde se puede llegar para conseguir seguidores fue el motor de arranque”, confiesa sobre la chispa que encendió una historia que toca también otros temas como el sharenting, el bullying, la salud mental o la violencia vicaria.

Sinopsis de 'la cría' Ha desaparecido Lucas, el niño más famoso de España. Con más de un millón de seguidores en redes sociales, protagoniza un popular anuncio de galletas junto a Sweet Bunny, un enorme y enigmático conejo de peluche blanco. Candela, una teniente de la Guardia Civil en plena crisis vital, toma las riendas del caso y comienza una trepidante cuenta atrás para determinar si se trata de un secuestro, un caso de violencia vicaria o si podría estar relacionado con los peligros del sharenting –la exposición de menores por parte de sus padres en internet–. En su búsqueda por resolver el misterio tendrá que sortear las intrusiones de Adriana, la madre del niño, y Judith, su hermana adolescente, ambas empeñadas en ser influencers de éxito.

“Algo tan común como terrorífico. La cría no pretende ser una lección de nada, es un thriller y los personajes muchas veces están llevados al extremo. No pretendo señalar un tipo de maternidad, de mujer o feminismo como el apropiado. Mi intención es poner el tema sobre la mesa y que cada uno haga sus valoraciones. Me doy con un canto en los dientes si al menos hago a los padres pensar en ello y estar alerta cuando detecten algún peligro para sus hijos”, señala sobre la intención de este libro.

Diversas temáticas

La crítica principal va dirigida al sharenting, un término que no todos conocen que se usa para definir el fenómeno, cada vez mayor, mediante el cual los padres publican fotos, audios, videos y demás imágenes de sus hijos en sus redes sociales sin ninguna consideración de seguridad y privacidad.

Este hecho le ha llevado al nacimiento digital, niños que existen antes en las redes sociales que en la realidad. Eso está generando nuevas sensaciones en esos niños que viven rodeados de pantallas.

“Estamos criando niños infelices, insatisfechos de por vida sin ni siquiera haber empezado a vivirla, porque nunca serán lo suficientemente guapos, exitosos, ricos y talentosos, ni fuertes ni delgados para el mundo perfecto que os habéis inventado e imponéis a la fuerza. Los hemos lanzado al abismo sin paracaídas, así que cuando descubren que en el mundo real no existen filtros que los conviertan en todo eso, no son capaces de superarlo y su realidad se va a la mierda”, escribe en su libro Rivero.

Las redes también han fomentado un tipo de bullying, sobre todo, entre los niños trans, que está muy presente en la novela y que es causante de muchos de los trastornos de salud mental que cada día son más comunes. El anonimato, la perversión o la violencia vicaria también forman parte de esta historia que nos invita a reflexionar.

Primeros ejemplares

A él ya le han llegado los primeros ejemplares. “Esta primera tarde de primavera me ha traído la mejor sorpresa. Después de meses trabajando sin descanso por fin tengo en mis manos la edición final de La Cría mi cuarta novela”, compartía junto a un vídeo en el que podemos ver esos primeros libros.

“Una historia que nació cuando abrí mi perfil de Instagram y observé la de tiempo que dedicamos, la de información que brindamos sobre nosotros y la de personas que no conocemos que nos observan sin que nosotros sepamos sus intenciones”, contaba en sus redes.

“La cría es un thriller trepidante que gira en torno a la desaparición del niño más famoso de España con más de un millón de seguidores en redes sociales. Una cuenta atrás, un rompecabezas lleno de giros en el que el terror está muy presente. Estoy deseando que podáis leerlo y conocer vuestra opinión. Para mis lectores habituales que sepáis que hay más de una sorpresa que os va a gustar mucho”, advertía.