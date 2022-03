Sol Macaluso explica por qué ha decidido abandonar Ucrania y regresar a España

Sol Macaluso lleva dos meses en Ucrania. Antes de que empezara la ofensiva de Rusia contra el país, ya estaba allí informando de los momentos previos de tensión que se vivían. Dos meses duros en los que ha llorado, ha crecido, ha mostrado una manera de informar cercana y humana y se ha convertido en una corresponsal de guerra querida y comprendida.

Pero dos meses en una situación de violencia creciente pasan factura y en su caso, no iba a ser diferente. “Estos últimos días estuve en un dilema profesional y personal”, confesaba en su blog.

“Creo que, por supuesto, no hay una decisión correcta, no hay algo que esté mal o que esté bien, pero después de mucho darle vueltas, de pensarlo en voz alta y en voz baja conmigo misma y con mi círculo de amigos y familiares, he tomado la decisión de volverme a España”, comunicaba.

Una decisión difícil

Hay un momento en el que hay que parar y reflexionar sobre lo que es lo más conveniente. “Mi cuerpo pide a gritos que le dé un descanso y creo que tengo que escucharlo”, aseguraba.

Cuenta que su familia y compañeros de trabajo apoyan su decisión. No es fácil irse, sobre todo, porque “cuando pienso en que me tengo que despedir de Stephan y de Max se me rompe el corazón. Duele. Es difícil entender cuándo poner una pausa”.

Regresar a España no supone olvidarse de lo que deja en Ucrania. “Seguiré ayudando todo lo que pueda a la distancia porque tengo un compromiso con todas estas personas que se quedan aquí”, admitía.

Su primera misión será acompañar a Lena, la mujer de su compañero Max a reencontrarse con Dana. Esa pequeña a la que ayudaron a salir del país y que contó con la ayuda de James Rhodes para facilitar su llegada a España.

“Es una decisión que, por un lado, me alegra un montón porque no puede esperar a ver a mi familia, a mis amigos y a mi perro, pero por otro, pienso en el momento en el que me tenga que despedir de Stephan, de Max, y se me hace el corazón pedacitos”, admitía.