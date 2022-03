Elísabet Benavent ya tiene fecha para ‘Todas esas cosas que te diré mañana’

Elísabet Benavent no tiene descanso. Se le acumulan los proyectos desde que, además de escribir, está metida de lleno en el mundo Netflix. Este año estrenará nueva peli, la adaptación de Un cuento perfecto y, además, lanzará la tercera temporada de Valeria.

Proyectos que no le han desvidado de su camino como autora y de ahí que ya tenga lista su novela número 22. Se llama Todas esas cosas que te diré mañana y podremos encontrarla en las librerías el próximo 12 de mayo.

Su nueva novela nos trae la historia de Miranda narrada con saltos en el tiempo para reconstruir los momentos estelares de una relación de pareja y que lleva a una reflexión sobre las segundas oportunidades.

“¿Y si tuvieras la oportunidad de cambiar lo que ya has vivido? Miranda trabaja como subdirectora en una revista de moda. Miranda es feliz junto a Tristán. Por eso no entiende que la esté dejando. Ojalá pudiera dar marcha atrás y volver al momento en que se conocieron... Pero ¿y si realmente tuviera la oportunidad de cambiar su historia?”, avanza la autora sobre lo que vamos a encontrar en su nueva novela.

Ya ha compartido también la portada con un estilo astrológico en un azul y amarillo que nos hace pensar en zodíaco y adivinaciones que llama la atención desde lejos. Le han bastado unos minutos para que sus redes se llenen de felicitaciones de otros compañeros bestsellers como ella y de las actrices que ha ido sumando a sus proyectos.

Diana Gómez: Ohhhh 🔥

Javier Castillo: ¡Qué maravilla! Enhorabuena, Eli.

Teresa Riott: Madre mia madre mía madre mia 🔥🔥🔥

Cristina Pedroche: Enhorabuena preciosa ❤️❤️❤️ Deseando conocer a Miranda❤️

Isasaweis: 👏👏👏😍😍😍😍😍 Mucho éxito Preciosa!!!! ❤️❤️❤️

La escena de una ruptura

En los últimos días ha estado compartiendo textos que muchos han interpretado como fragmentos de esa nueva novela y que nos dejan claro que sigue manteniendo su esencia dentro de esa evolución como autora de historias románticas donde las mujeres son empoderadas y los hombres, interesantes pero imperfectos.

“Siempre te tuve más miedo que esperanza y, quizá por ello, es hora de aceptar que lo mejor es dejarlo marchar. Nunca me atreví a decirte que me hacías latir, porque aprendí pronto que los hombres como tú no se quedan con las chicas como yo… y el tiempo no ha hecho más que darme la razón. Así que, hasta aquí, adiós, me tengo que cuidar de ti… de la sensación de no haber sido lo suficientemente buena para lo que tú deseabas para ti”, escribía sobre lo que es una ruptura, no sabemos si de Miranda.

“No eres lo que necesito. Los tornados que lo barren todo en tu interior derribaron mis tejados y, asumámoslo, eso no es para mí. Porque dentro tengo un ciclón y necesito un hombre que traiga calma y no tu vendaval. Porque solo quiero aterrizar en el pecho de alguien que equilibre mi tempestad. Y te he visto azotar demasiadas estaciones del año con nieve, viento, lluvia, fuego y soledad”, continuaba sobre alguien que quiere convencerse de que la ruptura es la mejor decisión.

“Yo tampoco seré nunca lo que buscas. Tú quieres que te quieran con histeria, una mujer preciosa que haga volver la cabeza de aquel con el que os crucéis. Quieres una fotografía en blanco y negro que el tiempo convierta en color sepia, romántica, apasionada, bella. Quieres belleza, labios mullidos, intensidad, un cuento de hadas… y aquí estoy yo, imperfecta, toda tormenta tropical agazapada en el disfraz de la mujer a la que ya le hicieron demasiado daño. Yo soy una fotografía en movimiento, un borrón de luces de colores y la historia que cuento se conjuga en una lengua que no entiendes”, añadía sobre las expectativas y la realidad en una relación.



“Dejémonos marchar. Dejémoslo aquí. Como las sábanas de hotel que no manchamos, el avión que no cogiste y los vídeos que no grabamos. Como la sensación que no tendremos, ninguno de los dos, de sentir que te vas, te vas, te vas… dentro de mí. Supongo que es lo mejor, porque suponer no es saber. Perdóname por no ser todas las cosas que querías para ti y que no soy. Yo ya te perdoné por no abrazarme cuando lo necesité”, terminaba esta escena de ruptura que bien podría ser otra peli en Netflix.