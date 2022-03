Sofía Cristo se retoca la cara y le importa un bledo lo que digan

Entrar al quirófano para hacerse unos retoques estéticos es para algunas personas como hacer obras. Empiezas cambiando el suelo y acabas poniendo molduras en los techos porque claro, ya que estamos con los obreros en casa... Algo así ha debido pasarle a Sofia Cristo.

A ella no le gustaba nada la silicona que llevaba desde hace años en los labios. Además, la estaba dando problemas ya que se le abría, le provocaba sequedad y otros problemas de salud. Está claro que eso había que tratarlo cuanto antes. De hecho hace algún tiempo Sofía ya pasó por quirófano para quitarse la silicona pero aún la quedaba producto. Así que aprovechó y ya que estaba ha querido afinarse la cara.

Menos grasa en la cara



"Siempre me he visto con la cara redondita". Por ello, Cristo se ha quitado grasa del rostro, de la papada, reducido las marcas de ácne. A la artista le apetecía antes de cumplir los 39 años lucir el rostro que siempre ha deseado. "Me he quitado grasa de la cara, igual que unas se ponen pechos. No me he hecho nada raro", ha asegurado la hija de Ángel Cristo y Bárbara Rey.

En estos días, tras su intervención Sofía no ha dejado de trabajar y como muchos otros ha podido teletrabajar. Se encuentra muy bien, feliz y ya mismo retoma su empleo de Dj en los restaurantes y en los bolos que le van saliendo. "Hay que trabajar afirma la artista", asegura Cristo.

Así de claro dejaba Sofía lo que piensa / Ig / IG

Sofía Cristo no se ha cortado un pelo tras ver que la revista Semana había publicado una foto con el rostro hinchado y con muy aspecto como consecuencia de la operación. En su cuenta de Instagram la artista ha declarado que la "importa un bledo". Es más asegura que cuando todo se vaya colocando en su sitio ella será un pibón, con su boquita de piñóny que "cuándo yo esté aún más bella, vosotros seguireis cotilleando".

Portada de Semana / Semana

Comenta que la revista ha tenido muy mala "hostia" pero que la parece hasta gracioso. Bueno, el una foto de un postoperatorio hay que reconocer que nadie saldría bien en esa foto así que hace bien en tomarselo con humor. Esperamos ver los resultados pronto y comprobar como el paso por la mesa de operaciones ha valido la pena a la DJ.

Desde luego Sofía no es la primera famosa que se retoca la cara. Hace unos días en el programa Viva la vida analizaban los 9 retoques de Paula Echevarría.