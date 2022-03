Unos artistas de cine: 10 cantantes que se han llevado el Oscar gracias a una canción

Los Premios Oscar 2022 están a días de celebrarse, por lo que muy pronto conoceremos a todos los profesionales que se llevarán una estatuilla a modo de reconocimiento. Y dentro de todas las categorías, está una que siempre tiene ganadores que muy gente se esperaba ver recibiendo un galardón relacionado con el cine: el de Mejor Canción Original.

En esta 92ª edición, los candidatos a llevárselo son conocidos internacionalmente. Beyoncé, Sebastián Yatra, Billie Eilish y Finneas O'Connell, Van Morrison o Diane Warren pelearán por el premio el próximo 27 de marzo; y lo harán con canciones tan reconocidas como No Time to Die o Dos Oruguitas, entre otras.

Gane quien gane, no será la primera figura de la música que se lleve este trocito de la historia de Hollywood a casa. Desde sus inicios, la Academia ha premiado nombres como Julie Andrews, Donna Summer o Barbra Streisand, entre otros. En los últimos 30 años no ha sido diferente, y desde LOS40 te traemos 12 artistas que tienen un Oscar gracias a una de sus canciones:

1. Bruce Springsteen

El Boss es el boss por algo, y en 1993 revalidó su título gracias a llevarse la estatuilla por la canción que compuso para Philadephia. Llevaba por nombre Streets of Philadelphia, y ponía ritmo a la primera película dirigida al gran público que hablaba sin tapujos sobre el sida, mortal por aquella época.

Bruce Springsteen con su premio Oscar en 1993. / Vinnie Zuffante/Michael Ochs Archives/Getty

Y no solo triunfó en los premios de la Academia. El tema también recibió cuatro premios Grammy y un Globo de Oro. Su letra, tan cruda como real, se sigue considerando una obra maestra y destaca entre la discografía completa de Bruce Springsteen.

2. Elton John

Solo los reyes hacen doblete en los Oscars, y Elton John ya forma parte de ese selecto club. El británico ganó por primera vez el premio en 1994 por Can you feel the love tonight, y la película a la que pertenecía apenas necesita presentaciones: El Rey León.

Elton John y Bernie Taupin con sus galardones en 2020. / Steve Granitz/WireImage

Más allá de Disney, el artista volvió a recibir el mismo premio en 2019 gracias al tema que compuso para Rocketman. La película, que contaba la historia de su vida, tuvo una banda sonora con todos sus éxitos y una canción inédita que se llevó el premio, (I'm gonna) love me again.

3. Phil Collins

Se dice que a la tercera va la vencida, y en el caso de Phil Collins es literal. El artista estuvo nominado hasta en tres ocasiones en la categoría por sus temas para Contra todo riesgo, Buster (el robo del siglo) y Tarzán. Y Disney se marcó otro tanto gracias a la composición de Collins en el 2000.

Cher y Phil Collins, que posa con su Oscar. / Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty

Ese You'll be in my heart sigue resonando en la cabeza de esos eternos niños que veían a Tarzán y Jane por la selva, y tuvo un enorme éxito en las listas de éxitos. De hecho, la misma Academia le invitó a cantarla sobre el escenario de la gala.

4. Eminem

Y llegó el mal rollo con la Academia. Eminem consiguió que los Oscars premiaran por primera vez en su historia un tema de rap en 2002, aunque no fue a recogerlo en protesta a la censura que aplicaron al mismo. En su lugar fue a buscarlo en su nombre Luis Resto, productor de muchos de sus discos.

Luis Resto con el Oscar de Eminem en 2005, y el mismo Eminem actuando en la gala de 2020 la misma canción. / Jeffrey Mayer/WireImage | CRAIG SJODIN via Getty

Se llevó el premio gracias a su archiconocido Lose Yourself, dentro de la película que también protagonizaba, 8 Millas. Su éxito a día de hoy es evidente, y de hecho, fue el tema que cantó en el descanso de la Super Bowl 2022. El único pero que tenía con el tema era su distanciamiento con la Academia, y lo arregló asistiendo y actuando con la misma canción en la edición de 2020. Ay, el bueno de Marshall...



5. Jorge Drexler

El uruguayo Jorge Drexler también hizo historia como el rapero, aunque esta vez fue por conseguir que la Academia nominase y premiase a la primera canción en español de su historia, en 2005. Fue para la película Diarios de motocicleta, que contaba la historia de un joven Che Guevara y Alberto Granado y su viaje por sudamérica, que gozó de un éxito notable. Sin embargo, no consideraron a Drexler lo suficientemente conocido en Estados Unidos como para que interpretase la canción en la gala.

Jorge Drexler recogiendo su Oscar de la mano de Prince en 2005. / Jim Smeal/Ron Galella Collection via Getty

En su lugar, Salma Hayek tradujo al inglés parte de la letra para presentar al público la actuación de la misma por parte de Antonio Banderas y Carlos Santana. A voz y guitarra, dejaron un espectáculo para la historia de los Oscars que marcó un punto de inflexión en su interculturalidad. Drexler, por su parte, recibió el galardón de las manos del mismísimo Prince y cantó un fragmento del tema a capella en el escenario.

6. Adele

Y seguimos con el vínculo español, aunque sea lejano. No, no es que Adele tenga raíces castellanas -¡ojalá!-, sino que la canción por la que recibió el Oscar tenía la -magnífica, como de costumbre- participación de Javier Bardem como gran villano. ¿La saga en cuestión? Nada más y nada menos que la de James Bond.

Adele con su Oscar en 2012. / Kurt Krieger/Corbis via Getty

La británica ya llevaba tiempo gozando de éxito y fama internacional gracias a muchos temas de su disco 21, pero Skyfall fue el broche de oro a esa etapa de su carrera allá por 2013. La canción de la tercera entrega del James Bond de Daniel Craig fue un absoluto éxito incluso en muchas radios del mundo, por lo que el galardón era más que evidente. ¿Tal vez una señal para Billie Eilish?

7. John Legend y Common

Este tándem que funcionaba a la perfección tras los micros se llevaron el premio por Glory en 2015, un tema que mezclaba Soul y Hip-Hop y que cuyo concepto se revelaba bastante ya solo con el título. La canción acompañaba a la película Selma, que hablaba de las marchas por el derecho al voto en 1965 que fueron de la ciudad de Alabama Selma a Montgomery.

Common y John Legend con sus Oscars en 2015. / Albert L. Ortega/Getty

El tema consiguió ser todo un éxito, ya fuese en listas o en varias entregas de premios. Además, los artistas rescataron el tema y volvieron a interpretarlo en la Convención Nacional Demócrata de 2020 con Joe Biden y Kamala Harris.

8. Sam Smith

Sam Smith repitió el éxito de Adele, y en 2016 se hizo con el Oscar a Mejor Canción Original gracias a Writing's on the wall. El tema estaba dentro de Spectre, la cuarta película de James Bond, y contaba con la solemnidad y los agudos que caracterizan el estilo del británico.

Jimmy Napes y Sam Smith con sus premios Oscar. / Ted Soqui/Corbis via Getty

Sin duda, Smith tuvo la gran suerte de que finalmente no cogiesen la propuesta de Radiohead, que lanzó un sencillo con el mismo nombre para ser el tema central de la película. Al menos, los fans de la banda tuvieron un comeback después de cuatro años sin nueva música.

9. Lady Gaga

Es difícil valorar si la entrada de Lady Gaga en Hollywood ha beneficiado más que perjudicado a sus fans -las malas lenguas dicen que el recorrido de la promo de Chromatica quedó algo desamparado por el rodaje de La Casa Gucci-, pero, ¿quién iba a saberlo en 2018? La artista por fin estrenó la magnífica versión de Bradley Cooper de Ha Nacido una Estrella, y lo hizo convirtiéndose en un debut tan mediático como exitoso.

Lady Gaga, muy emocionada tras ganar el Oscar en 2019. / John Rasimus/Future Publishing via Getty

La banda sonora enseguida se posicionó como uno de los álbumes en los que ha participado más populares, aunque lo de Shallow fue de otro planeta. La canción central de la película fue todo un éxito internacional, y compensó el no llevarse el Oscar a Mejor Actriz con el que le dieron por el tema. Por supuesto, su outfit llevó la marca de distinción: un diamante de Tiffany & Co de valor incalculable -literalmente, es tan valioso que la marca no es capaz de ponerle precio- que basaba todo un homenaje a Audrey Hepburn.

10. H.E.R.

La última en recibir el premio ha sido H.E.R., y lo hizo gracias a un tema que habla de racismo, brutalidad policial y la igualdad. Ha sido definido como un tema contemporáneo aunque con reminiscencias a 1968, y se incluye dentro de la película Judas y el Mesías negro.

H.E.R. con su premio Oscar. / Chris Pizzello-Pool/Getty

La película habla de la historia de la traición de William O'Neal a Fred Hampton, quien fue presidente de la sección de Illinois del partido Pantera Negra; y su tema encandiló al jurado en la edición de 2021. Según medios estadounidenses, su victoria fue toda una sorpresa, pues apenas había quinielas que apostasen por ello.