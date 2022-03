Dvicio desvela la portada y el listado de canciones de su nuevo disco ‘El laberinto’

Desde hace casi un año venimos siguiendo paso a paso, publicación a publicación, todo el desarrollo del proceso creativo del nuevo álbum de estudio de Dvicio. El cuarto proyecto discográfico de la banda de Rivas-Vaciamadrid mantiene ya pocas incógnitas sobre su lanzamiento después de que la formación haya desvelado la portada y el listado de canciones de El laberinto.

Este nuevo disco verá la luz el próximo 29 de abril situando a los integrantes de la formación frente al mayor laberinto de sus vidas. Ese que les ha mantenido en el estudio durante muchos meses trabajando en sus nuevas composiciones con las que han querido explorar el sonido con el que querían expresarse y comunicarse con sus fans.

Una nueva etapa se abre para Dvicio con El laberinto, un trabajo sin colaboraciones en el que bucean en sus esencias para asentar su personalidad como grupo. Sin perder la fascinante mezcla de entusiasmo y buen pop que les caracteriza, se muestran más complejos y efectivos que nunca. Como si hubieran dado con la salida de esa encrucijada que da título al álbum, Dvicio se recrean en su propio estilo en este fenomenal nuevo proyecto.

"Durante todos estos discos siempre hemos estado muy pendientes de lo que pasaba, de lo que sonaba en las radios, los nº1, cuáles eran las canciones más escuchadas y eso, lo quieras o no, te lleva a hacer ese tipo de música, de repente el mundo un poco más latino, de repente un poquito más tal… tanta colaboración… Íbamos siguiendo eso para tener canciones que se escuchasen más. Sentíamos que para este disco lo que queríamos hacer era no escuchar lo que la gente hacía, no escuchar lo que sonaba en la radio, los números uno, sino hacer lo que nosotros sentimos y lo que a nosotros nos gusta realmente al cien por cien" explicaron hace unas semanas durante un encuentro en directo en Instagram.

"El Laberinto significa que estamos como dentro de un laberinto sin encontrar la salida y estamos, perdidos un poco musicalmente hablando y buscando la salida. En este disco hemos encontrado el camino, la salida y hacemos lo que queremos nosotros sin escuchar lo que está pasando en el mundo entero El Laberinto ha sido esa búsqueda de hacia dónde vamos y ahora qué hacemos. No queríamos depender tanto de las colaboraciones y ha sido una búsqueda interna y deseando que a todos os guste No hemos sacado música por más de doce meses. Ha sido para nosotros durísimo porque estamos siempre haciendo canciones y creando y es difícil sentir como que te estás reprimiendo y no poder conectarnos y, además, con la pandemia no se han podido hacer tantos conciertos" concluía el grupo que está más satisfecho que nunca con su nuevo proyecto.

Este es el listado de canciones de El laberinto

Arte Aire Mil Veces Baby Lo Juro Superbien Te Pienso A Cada Hora Jengibre Mi Mente Te Quiero A Morir Cosquillas Calma Tensa Indirectas

¿Con qué nos sorprenderán en LOS40 Primavera Pop 2022?