La broma del equipo de 'El hormiguero' y la reacción de Pablo Motos

Pablo Motos, presentador de El hormiguero que emite Antena 3, ha estado unos días confinado en su casa por culpa del coronavirus. No es la primera vez que Motos se contagia. El presentador ya sufrió la enfermedad hace un año.

En esta ocasión Motos dejó el mando del programa a sus compañeros de programa. En las labores de conductora del programa estuvo Nuria Roca mientras que en dirección tomó las riendas Jorge Salvador. Todo el equipo recibió muy cariñosamente a Motos tras su baja y le contaron todo lo que le habían echado de menos.

Motos es, según Salvador, un director de todo. Todo pasa por él desde la luz, la música al sonido. Entre risas dejaba ver que el jefe es algo perfeccionista y controlador. Salvador le trata de explicar a Motos lo que pasó en un ensayo el día en el que Juan del Val y Cristina Pardo también trabajaron desde casa. Reconoce Salvador que la labor de Motos es complicada y pone de ejemplo lo que pasó con Cristina Pardo cuando trataban de ver a la periodista que no atinaba con el lugar donde debía de poner la cámara. Fue un momento muy divertido en el que hasta la propia Cristina al ver que no lograba el encuadre necesario dijo “si parezco Trancas”.

El retardo que no admite Pablo Motos

Al final lograron el encuadre perfecto para Pardo. Sin embargo, el equipo quiso gastarle una pequeña broma a Motos. Conocedores de sus manías le dieron donde más duele. El presentador no puede con el retardo, ese momento que, por cuestiones técnicas, en las conexiones con el exterior pasan unos segundos entre que uno habla y el otro contesta. Muy serio afirmó Motos que él no está obsesionado con eso. Y añadió rotundo: ”eso se arregla”. La cara de Motos no deja lugar a dudas sobre la importancia que tiene para él esta cuestión.

El equipo arriesgó en el ensayo y cuando conectaron con Pablo, que según Jorge Salvador, estaba perfecto de iluminación, encuadre, le dice “Pablo di hola y yo te contesto”. Pablo dice "Hola" y Jorge espera 1 segundo para contestar. Motos dice “hostia” mirando hacia otro lado. Ese segundo se le debió hacer eterno al presentador y director del programa. Se estaba enfadando por el retardo pero Nuria Roca quiso aclarar que le estaban gastando una broma en el ensayo. Pablo se relaja y sonrie diciendo “os vais a enterar la semana que viene”.