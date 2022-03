En ‘Sálvame’ opinan sobre la confesión que le hizo Mercedes Milá a María Casado sobre la depresión que sufre

Mercedes Milá es una de esas presentadoras queridas de nuestro país que siempre ha demostrado tener una personalidad única y arrolladora que siempre ha antepuesto a lo que el resto pudiera opinar sobre ella. Han sido muchos años dedicadas a la televisión que han llenado su vida de alegrías, pero que también le ha pasado factura.

Esta semana se abría en canal con María Casado en Las tres puertas y confesaba que sufre depresión. El equipo de Sálvame se quedó impactado con sus palabras y en el Lemon Tea de Terelu Campos y Adela González quisieron hacerse eco.

“Lo he pasado muy mal y al pasarlo mal y darte cuenta de que una depresión puede acabar contigo te das cuenta de los límites”, vemos confesar a la periodista.

El relato de una enfermedad

Una enfermedad que le ha acompañado en distintos períodos de su vida. “La primera que tuve fue por un desamor muy doloroso y las que vinieron después, por exceso de estrés”, explicaba sobre su trastorno.

Pero detrás de esa confesión había un mensaje de esperanza. “Lo que le quiero decir a la gente es que no tire la toalla, porque, aunque hay días que estoy mal, hay otros que estoy bien, estoy feliz. Vengo por la calle diciendo ‘qué maravilla’”, reconocía.

María Casado también le preguntó por uno de sus programas más controvertidos en los que ella mostró una naturalidad desbordante que le llevó a implicarse con los concursantes o hacer locuras como mostrar sus bragas en directo.

“Yo estaba encantada con Gran Hermano, es de los momentos más felices haciendo televisión de mi vida, fue el acierto más grande, y si me fui fue por enfermedad, porque no podía más. Podía estar llorando toda la semana, llegar el jueves, coger un coche, hacer el programa y que nadie se diera cuenta”, contaba sobre esa apariencia no real que transmitía al frente del programa.

Opinando en Sálvame

Después de escuchar sus palabras, Adela González, ha querido comentar que “lo bueno es que la salud mental ahora mismo se está visibilizando, que ir a un psicólogo es algo absolutamente normal y me voy a quedar con una frase que ha dicho Mercedes y es que la gente que está luchando contra una depresión, que no se rinda, que hay que estar ahí y ayudándose con los profesionales”.

“Mercedes es referente de muchos periodistas y no periodistas en la televisión. La personalidad de Mercedes ha traspasado siempre la pantalla”, añadía Terelu. “Lo ha hecho todo y lo ha hecho con su estilo que es lo más importante, en televisión y en cualquier cosa”, terminaba Adela antes de pasar a otro tema.

Sin duda, una entrevista que está dando mucho que hablar.