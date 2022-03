Julio Peña (‘A través de mi ventana’) sube un vídeo cantando y enamora a todo el mundo

Gracias a la película A través de mi ventana, Julio Peña se ha convertido en el nuevo chico de moda de Netflix. El personaje de Ares le ha catapultado a la fama y sus seguidores en redes sociales se han multiplicado de manera exponencial.

Más de 3,4 millones de personas están atentos a lo que sube a su cuenta oficial de Instagram. Suelen ser fotos de sus trabajos como actor o momentos divertidos que comparte con sus amigos y familia. Sin embargo, de vez en cuando, Julio Peña, que es muy 360, también muestra otros talentos ocultos.

La voz de Julio Peña

Además de protagonizar A través de mi ventana, Julio Peña también ganó popularidad al hacer de interés amoroso de Aitana en el videoclip de Berlín. Era un papel más dentro de su prometedora carrera como intérprete, pero lo cierto es que podría haber acompañado perfectamente a la cantante en un dueto.

Y es que el joven vasco también ha sido obsequiado con el don de la voz y a veces se graba cantando y lo cuelga en su perfil de Instagram. Esta semana, sin ir más lejos, Julio ha compartido con sus followers un trocito de una cover de la canción 505 de Arctic Monkeys. ¿Quieres ver el resultado?

El vídeo de Julio Peña no ha tardado en circular por todas las redes sociales. El actor y artista ha enamorado a todos con su voz y su manera tan bonita de cantar. En LOS40 hemos recopilado algunos de los comentarios que hemos visto en Twitter y a la estrella de Netflix le llueven los piropos.

julio peña cantame absolutamente toda la vida pic.twitter.com/yreGYGnl9s — vale lvs fer (@julioandgalle) March 24, 2022

FOI EU QUEM PEDIU SIM!!! JULIO PEÑA SUA VOZ É TUDO PRA MIM😭❤pic.twitter.com/KjqsG8QySg — vick (@bassettflower) March 24, 2022

Extrañaba tanto oírlo cantar.😭✨



TE AMO, JULIO PEÑA FERNÁNDEZ. NO DEJES DE SUBIR VIDEOS CANTANDO NUNCA, ME LLENAN DE VIDAAAAAA pic.twitter.com/qdazZzt085 — Ángeles🧚‍♀️ (@angiuck_) March 24, 2022

las historias de julio peña cantando uf 🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵 — YUAN ᗢ (@juanespos__) March 24, 2022

okokok....PERO JULIO PEÑA CANTANDO 505....ME ESTOY MURIENDOOOOO — ara -255 (@oothewoods89) March 24, 2022

Así es 'A través de mi ventana'

Raquel (Clara Galle) lleva toda la vida loca por Ares (Julio Peña), su atractivo y misterioso vecino. Lo observa sin ser vista y es que, muy a su pesar, no han intercambiado ni una palabra. Raquel tiene muy claro su objetivo: conseguir que Ares se enamore de ella. Pero ella no es una niña inocente y no está dispuesta a perderlo todo por el camino, y mucho menos a sí misma...