¿Eres fan de Tears for Fears? Consigue un póster firmado del dúo británico

Tears For Fears es uno de los dúos classic de la historia. Fueron pioneros en la new wave británica de principios de los 80 y desde entonces no han dejado de hacer música. Curt Smith y Roland Orzabal han ido plasmando a lo largo de su trayectoria letras que tienen que ver con la humanidad y sus problemáticas, los trastornos psicosociales, muy críticos con las tendencias políticas propias de la época.

Con ellos hablamos cuando publicaron su último disco, The Tipping Point, en el que ambos músicos hablan de un punto de inflexión como forma de encontrar el equilibrio necesario para vivir mejor. Sus letras, inspiradas en la actualidad, siguen hablando del presente, de lo que nos inquieta en esta realidad tan inestable. Durante la entrevista, descubrimos dónde la inspiración para sus canciones y cuáles son sus planes de futuro.

Después de la conversación, Curt Smith y Roland Orzabal quisieron tener un detalle con LOS40 Classic y todos los seguidores de su música. Por eso, nos han hecho llegar pósters oficiales de su último trabajo discográfico. Es una oportunidad única para conseguir un obsequio tan especial de uno de los grandes dúos de la música. Se trata de una lámina en formato vinilo en la que aparecen los dos miembros de la banda, con sendos autógrafos de su puño y letra.

