Colaboradores de Daddy Yankee como Rauw Alejandro o Becky G le dedican unas emotivas palabras

Legendaddy ya está en la calle, y todo amante de la escena urbana latina debe estar dando palmas. “El álbum de mi vida. Gracias a todos los que fueron, son y serán parte de esta historia”, aseguraba Daddy Yankee pocas horas antes de salir a la luz.

Es el disco con el que el jefe para muchos del género dice adiós a su carrera. Y lo hace repasando todos los estilos que han estado presentes a lo largo de su carrera. Hace unos días anunciaba que era momento de despedirse después del maratón que han sido estos años. Aseguraba que había dedicado mucho esfuerzo y disciplina para inspirar a los más jóvenes para ser líderes.

Confesaba que en los barrios donde él creció, la mayoría de los jóvenes querían ser narcotraficantes y que, ahora, quieren ser cantantes. Ese ha sido su mayor logro y, por eso, quiere celebrar sus 32 años de carrera con un álbum y una gira a la altura.

Muchos de esos jóvenes que le admiran, han formado parte de este proyecto y han compartido con él su último legado. Un álbum que será leyenda y que cuenta con una lista de colaboradores importante: Myke Towers, Bad Bunny, Sech, Rauw Alejandro, Natti Natasha, Becky G, Pitbull, Lil Jon o El Alfa. Muchos de ellos han querido darle las gracias en redes sociales.

Rauw Alejandro

“Un sueño cumplido poder colaborar con uno de los exponentes más grandes de este género y uno de mis inspo 🙏🏼 THE BIG BOSSS @daddyyankee con su último álbum LEGENDADDY y el zorro interpretando A G U A junto al otro goat @nilerodgers 🎸 ya disponibleeee!!!!!!! 🌊🌊🌊🌊✨✨✨🇵🇷 #yankeePaSiempre”, escribía el novio de Rosalía en sus redes.

Natti Natasha

“Hoy a las 8pm #Zonadelperreo @iambeckyg. Gracias @daddyyankee por apoyarnos desde Pijama, Dura Remix, Rampampam. Gracias por hacernos parte de este histórico álbum de despedida! Hoy se activa la Zona del Perreo 🔥🔥🔥🔥 8pm www.Daddyyankee.com #Legendaddy”, agradecía Natti Natasha.

Becky G

“ZONA DEL PERREO 🔥 Gracias @daddyyankee 🙏🏽💯❤️ Siempre es un honor trabajar con alguien que ha inspirado a tantos y ha creado un impacto en todo el mundo y para cada generación. Gracias por invitarme a ser parte de tu último album! @nattinatasha, we did it again sis!! 👸🏻🤴🏻👸🏻 DY, thank you as well for everything through the years. You are timeless and the legacy you’ve left behind is unforgettable. EL REY DE REGGAETÓN!!! 👑 #ZonaDelPerreo #LEGENDADDY”, compartía en ambos idiomas Becky G.

Lil Jon

“MY BROTHER @daddyyankee ALBUM DROPS TONIGHT!!! IM ON A SONG WITH HIM N @elalfaeljefe #YEAH”, era más escueto Lil Jon que seguro que también es consciente del honor de formar parte de este disco.

El Alfa

“En primer lugar gracias a Dios por permitirme lograr mi sueño de poder trabajar con mi ídolo @daddyyankee Mi inspiración, mi ejemplo a seguir, uno de los momentos más lindo en mi carrera es este. Gracias por los consejos y por transmitirme sabiduría que para mi es muy importante. Wow😍 fue un momento muy lindo grabando el video me sentí muy feliz por el trato tan lindo que me dio. 🙏 QUE VIVA EL JEFE 🎉👑🏆🙏 LA LEYENDA 🙏 EL BIG BOSS$ (EL MEJOR) ♥️🙏♥️”, expresaba El Alfa.

Está claro que con este disco acaba una era, pero mientras, vamos a disfrutarla.