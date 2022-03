David Bustamante cumple 40 años y reflexiona sobre la crisis al llegar a esta edad

David Bustamante anda por Cantabria. Se ha marchado a su tierra para cumplir con un compromiso promocional de su fragancia y es que, además de músico, es empresario, actor y todo lo que se proponga. No hay más que ver el éxito que está teniendo con su papel en Gosht.

Era de madrugada cuando parece que no podía dormir o estaba celebrado sus recién estrenados 40 años cuando ha querido compartir una reflexión sobre alcanzar esta cifra tan redonda que a muchos les produce algo de crisis, pero que a él parece haberle sentado muy bien.

“Siempre pensé, que llegada esta fecha…Me afectaría la famosa ‘Crisis de los 40’”… Pues sabéis que??? 😂😂😂”, confesaba en sus redes. Está claro que el buen momento tanto personal como profesional que está atravesando no le hacen más que reírse ante esta leyenda sobre cumplir años.

Transmitiendo felicidad

Llegar a esta cifra tan redonda parece que le ha hecho muy feliz, sobre todo, porque le ha permitido reflexionar sobre el momento en el que se encuentra ahora mismo. “Me encuentro en el mejor momento de mi vida!!!! Soy feliz! Me siento realizado! Me siento amado! Me siento joven y me siento valorado en todos los aspectos de mi vida…”, aseguraba derrochando felicidad.

“Así que… Bienvenidos cuarenta! Ojalá los próximos 100 se parezcan a vosotros!!!💪🏽😜👍🏼❤️🔝 #MejorQueNunca #GraciasALaVida Pero sobre todo gracias a tod@s por hacerme tan feliz!!!”, terminaba su discurso de cumpleaños que, por las horas en las que lo compartía, todavía no ha recibido mucha respuesta de sus amigos. El actor Fernando Andina o el diseñador Eduardo Navarrete eran de los noctámbulos que le mandaban todo su cariño.

Igual que hace unos días Paula Echevarría era de las primeras en felicitar a su novia, Yana Olina, de momento no se ha pronunciado sobre el cumpleaños de su ex, habrá que esperar a que se despierte. Pero seguro que tendrá unas palabras bonitas hacia el padre de su hija con el que mantiene una buena relación.