Olivia Rodrigo lanza ‘Baby is You’ y ‘Crying in the Parking a lot’ en su documental ‘Driving Home 2 U’

En tan solo un año, Olivia Rodrigo ha visto como su vida pegaba un giro de 180 grados. La artista de 19 años se ha convertido en una de las estrellas pop más importantes del momento gracias al increíble éxito de su álbum debut SOUR. Canciones como Drivers License, Good 4 U o Brutal no han dejado de sonar en el último año. De hecho, tanto el público como la crítica ha respaldado este trabajo.

Ahora, cuando se cumple un año del lanzamiento de SOUR, Disney+ ha lanzado un documental sobre Olivia: Driving Home 2 U. En él, la estrella nos cuenta los secretos detrás del disco. Además, los espectadores y espectadoras pueden ver cómo vivió la cantante el hecho de convertirse en una estrella pop de la noche a la mañana.

Pero la cosa no se queda ahí, Olivia les da a los fans lo que los fans quieren. De este modo, además de poder ver algunas actuaciones exclusivas de sus mayores éxitos, Olivia ha compartido dos nuevas canciones en este documental. Se trata de Crying in the Parking a lot, que aparece a mitad de la película, y Baby is You, que sale en los créditos finales.

Cómo es Cryingn in the Parking a lot

El primer tema inédito que escuchamos es Crying in the Parking a lot. Este tema se desvela durante un momento en el que Olivia aparece escribiendo en el estudio junto a su productor Dan Nigro. Éste le pone la primera canción que escribieron juntos. Se trata de una preciosa balada que podría haber inspirado a Drivers License. La artista reconoce que ese dia estaba especialmente triste.

"crying in the parking lot" this olivia unreleased song already has me sobbing 😭pic.twitter.com/8xPfbwI6Ie — miguel I brutal stan 🚙 (@cowboyinwoods13) March 22, 2022

Esta sería la letra:

Crying in the parking lot, you don't know what you want

Gave you everything, I guess everything ain't enough

You say you lost your best friend, how do you think I feel?

You say it's over again, but this time it's real

Cómo es Baby is You

La otra nueva canción que escuchamos es Baby is You. Se trata de un tema que aparece en los créditos de la película y que se quedó fuera de Sour.

Se trata de un tema country que recuerda a los primeros singles de Taylor Swift. Una canción llena de sentimiento que los fans esperaban con ansias. Y es que la joven ya había hablado de ella en varias entrevistas.

Aunque de momento solo se pueden disfrutar a través del documental, tendremos que esperar para ver si la estrella se anima a lanzar estas canciones en plataformas. Una decisión que alegraría a sus fans.