‘Forever my love’, la sorprendente balada de Ed Sheeran y J Balvin: mira el vídeo y la letra

La luz de tu mirar

tu hermoso caminar

No existe nadie como tú

The sky in a gentle blue

it's only me and you

Your eyes lit up

are just the moon

Sé que habrán momentos

de sufrimiento

But we'll be okay

No soy perfecto

Pero

Hey, dondequiera que estés

ahí estaré

Hoy y mañana

por siempre mi amor

Y si me voy

recuerda que

For now and tomorrow

forever my love

Aunque no crea en mí

tú me haces sentir

Que soy mejor de lo que pienso

Cuando te conocí

me hiciste tan feliz

Me diste un nuevo comienzo

Sé que habrán momentos

de sufrimiento

But we'll be okay

No soy perfecto

Pero

Hey, dondequiera que estés

ahí estaré

Hoy y mañana

por siempre mi amor

Y si me voy

recuerda que

For now and tomorrow

por siempre mi amor

Yeah, yeah

Yeah, yeah

Yeah, yeah

Por siempre mi amor

Yeah, yeah

Yeah, yeah

Yeah, yeah

Forever my love

Dondequiera que estés

allá estaré

Hoy y mañana

por siempre mi amor

Y si me voy

recuerda que

For now and tomorrow

forever my love