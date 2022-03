En defensa del teatro musical en España

De entre las grandes estrellas del cine, la televisión o la música a nivel internacional, muchas de ellas tuvieros sus inicios dentro del teatro y el teatro musical durante su juventud. Es el caso, por ejemplo, de nombres tan conocidos como Andrew Gardfield, Anne Hathaway, Olivia Rodrigo, Ariana Grande o Idina Menzel.

En el Día del Teatro, que se celebra cada 27 de marzo con el objetivo de dar a conocer la importancia de este medio para la cultura en general, queremos defender la importancia del teatro musical como un espacio que da cabida a gran cantidad de artistas españoles que han encontrado en él un lugar en el que seguir desarrollando su profesión. Explorando su trayectoria y carrera podemos hacernos una idea de lo que han significado los musicales en su vida.

Angy Fernández

Conocimos a Angy Fernández con su participación en la primera edición de Factor X España en el año 2007, pero conquistó la pequeña pantalla interpretando el papel de Paula dentro de la serie juvenil Física o Química.

FOQ - Paula canta para el casting del musical

Con un disco ya en el mercado cuando comenzó la ficción, la actriz y cantante pudo aprovechar la gran plataforma que suponía la serie para interpretar su versión de la cabecera Física o química de Despistaos o lanzar algunas canciones dentro de la propia serie, pues en la sexta temporada el Instituto Zurbarán preparaba su versión musical de Romeo y Julieta donde Angy interpretaba el papel protagonista. Fue entonces cuando la pudimos escuchar interpretando temas como No perder el control y Solo un cuento.

Una vez finalizada la serie el futuro de la actriz estuvo muy ligado a la música, con su participación en el programa de imitaciones Tu cara me suena, el lanzamiento de su segundo disco o su introducción en el teatro musical, donde ha podido trabajar en 40, el musical, Hoy no me puedo levantar, La llamada y Kinky Boots. Sobre este último proyecto hablaba Angy para el programa MC de TVE, comentando que: "estoy más centrada en la interpretación desde hace un tiempo, pero aquí tengo la posibilidad de hacer las dos cosas y es un sitio donde me siento súper cómoda, me encanta".

Un proyecto al que volverá el próximo 27 de abril después de dos meses de parón y del que comentaba en su cuenta de Instagram: "Ha sido un sueño hecho realidad, no quiero bajarme del escenario nunca".

Ricky Merino y David Bustamante

Dos artistas salidos de diferentes ediciones de Operación Triunfo se encuentran cumpliendo un sueño como protagonistas del musical Ghost, que ahora mismo se encuentra de gira por España después de haber ocupado la Gran Vía de Madrid.

Para Bustamante, un artista con más de 20 años de carrera que acumula 15 discos de platino y un disco de oro en ventas de álbumes, la adaptación teatral de este clásico cinematográfico de 1990 se trata de su primer proyecto de estas características. El cántabro comentaba de esta experiencia para el diario Sevilla: "Participar en Ghost me ha hecho aprender que el teatro es la mayor de las verdades" y "El cambio de cantante a actor ha sido uno de los pasos más valientes que he dado en mi carrera".

Por otro lado, Ricky Merino ya había experimentado lo que era trabajar dentro de un teatro musical dentro de su Palma de Mallorca natal con su participación en proyectos como Rent o Grease. Ricky, además, se ha prestado a hablar con LOS40 para hablar de como esta viviendo toda esta experiencia.

Pregunta: ¿Qué ha significado para ti volver a los escenarios del teatro musical con Ghost?

Ricky Merino: Ha sido sin duda cumplir uno de mis grandes sueños, ser el protagonista de un musical de gran formato en la Gran Vía madrileña. Estoy muy orgulloso de todos los proyectos en los que he estado involucrado en el pasado pero mentiría si no dijese que siempre soñé con dar el salto a la Gran Vía y más con un musical como Ghost, que siempre ha estado en mi lista de favoritos. Cuando vi mi cara y mi nombre en la fachada del teatro no me lo podía creer. También ha sido un gran alivio. Desde que estallase la pandemia, todo el sector del entretenimiento se ha visto muy perjudicado y yo, como muchos otros, vivía con la incertidumbre de saber qué iba a ser de mí y cuándo iba a poder trabajar de nuevo.

¿Cómo estás viviendo la gira con Ghost?

R: Pues me está recordando bastante a la gira de Operación Triunfo. ¡Es una maravilla recorrer el país junto con todos mis compañeros de musical! Después de meses en Madrid, llevar el espectáculo por diferentes ciudades está siendo una experiencia muy bonita, divertida y enriquecedora. El resultado es una pasada. Además, en los días que no estoy en el teatro, estoy promocionando y presentando mi primer álbum. Es un poco estresante, pero tras un año de mierda, aquí estamos... LLevar este gran formato a ciudades como Sevilla, Murcia o Palma, es muy gratificante, y el público se entrega. No todo el mundo puede viajar a Madrid a ver montajes así, y me gusta que con la gira llevamos un poco de cultura a zonas que a veces están un poco olvidadas.

¿Qué crees que aporta esta disciplina artística que no tienen otras?

R: Al artista le aporta disciplina, y aquí se valora mucho la capacidad de esfuerzo y el trabajo. ¡Es muy complicado! Siempre he admirado a los actores y actrices que se dedican al teatro musical porque tienen que controlar muchas disciplinas y aparentar ser brillantes en todo. No te voy a negar que es agotador, sobre todo los días en los que hacemos dos pases, pero merece la pena. Es una profesión jodida pero preciosa. Es bueno que "artistas pop" estén dando el paso y nos metamos en proyectos como es el teatro musical. Soy un afortunado.

Marta Sango y Nerea Rodríguez

Marta Sango y Nerea Rodríguez también son dos rostros de la televisión de nuestro país que han encontrado en el teatro musical uno de sus principales apoyos en la persecución de una carrera musical que se encuentra en pleno desarrollo.

Por un lado, Marta Sango se postulaba en el Benidorm Fest como una de las candidatas a representar a España en el Festival de Eurovisión 2022 con su canción Sigues en mi mente, que se convertía en su tercer single después de su paso por Operación Triunfo 2018 y del lanzamiento de Por ti y ¿Qué más quieres de mí? Además, este 25 de marzo lanzaba su nuevo sencillo Escapar, el primer tema producido junto a Juan Sueiro.

Por otro lado, hemos podido ver a Nerea Rodríguez en la octava edición de Tu cara me suena, compaginar su papel protagonista de La Llamada con la representación del musical Aladdin en Barcelona, introducirse en el mundo del doblaje y sacar en este último año su sencillo Señales.



Si bien es cierto que para Marta Sango el papel de Susana Romero supuso su primera incursión en el mundo de la interpretación, Nerea Rodríguez se formó desde pequeña en este campo porque lo consideraba la alternativa más factible a la hora de dedicarse al mundo de la música; un sueño que ha tenido desde pequeña y que se hizo realidad con su participación en OT 2017 y que se ha materializado en un EP y en la llamada de los Javis para interpretar el papel de María.

Un proyecto del que se siente eternamente afortunada, dejando la puerta abierta a seguir colaborando con quienes son sus directores: "Si me llaman para algo más, allí estaré, diré que sí con los ojos cerrados. Estoy convencida de que todo lo que hagan será un éxito" decía para el Diario Sevilla a finales del 2019.

Nia Correia

La cantante canaria actualmente se encuentra viviendo uno de los momentos más dulces de su carrera con el estreno de su serie en Netflix Érase una vez pero ya no, su segundo puesto en la novena edición de Tu cara me suena, o su participación en el concierto Mujeres cantan a Rocío Jurado, un espectáculo benéfico en el que participó el pasado 8 de marzo.

Pese a su corta edad, Nia Correia conoce muy bien lo que es el sacrificio y todos los obstáculos y esfuerzo que ha necesitado para conseguir sus sueños. Antes de ganar Operación Triunfo 2020, la cantante estuvo más de tres años formando parte del elenco del musical de El Rey León en Madrid, un proyecto que le aportó disciplina y que sobre todo, le permitió continuar con su sueño de trabajar en la música cuando estaba apunto de rendirse. "Me planteé dejar la música pero El Rey León lo cambió todo" decía para una entrevista del diario valenciano Levante.

PRESENTACIÓN NIA | OT 2020

Además, en su vídeo de presentación para la academia de OT, a pesar de las tablas que tenía dentro del teatro musical y del cabaret, se definía como una persona en búsca de su estilo: "yo aún estoy buscando en qué estilo o qué tipo de artista soy".

Edurne

La última de la lista de artistas que repasamos en este día es Edurne, que aparte de salir de Operación Triunfo y seguir desarrollando desde hace más de 15 años su carrera musical siempre ha estado muy unida al mundo del espectáculo.

Concursante de Más que baile, Tu cara me suena y jueza del programa Got Talent España desde el año 2016, también ha destacado dentro del teatro musical interpretando a Sandy en el icónico musical de Grease, que le permitió hacer gira por algunos de los teatros más importantes de la geografía española, conquistando tanto al público como a la crítica especializada.

Edurne en el papel de Sandy, durante una actuación de 'Grease' en el año 2011 / Getty

Sobre esta experiencia, comentaba para La Vanguardia que el teatro musical había sido "una gran escuela", que la había convertido en una artista multidisciplinar: "Bailar, interpretar, cantar… Todo mezclado no sabía hacerlo, me agobió un poco, pero mis compañeros me han ayudado mucho".

Así pues, queda demostrado que el teatro musical es refugio, esfuerzo, escuela y vida para una cantera de artistas que, de una u otra forma, han encontrado en él un espacio en el que seguir desarrollando su carrera artística. Un valor que pocas veces se le da y que es necesario reivindicar en días como este.