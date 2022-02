Preguntamos a Víctor Pérez, el influencer español de ‘La reina del flow’, por la tercera temporada

Víctor Pérez tiene millones de seguidores en redes sociales. 9,2M en TikTok y 2,2M en Instagram. Pero no quiere que hablemos de él como influencer. Está centrando sus esfuerzos en otras escenas como la música y la interpretación.

“Ha hecho sus clases de canto con un tenor, no es que haya dicho voy a cantar, la línea del frikismo es muy delgada en los influencers, y yo vi que le gusta, que lo vive. Ha trabajado con el productor de Il Divo, con productores boricuas, ha sido una cosa muy seria”, explica sobre él David Navarro, su manager.

“La última canción que sacó se puso tendencia en 33 países en dos días, no por sus números en redes sino porque gustó la canción. Poco a poco va consiguiendo ese punto de equilibrio hasta conseguir que La reina del flow ya se interese por él para la tercera temporada”, añadía David.

Y es que Víctor está muy centrado ahora en este camino. Hemos hablado con él de la serie colombiana, de su faceta como músico y su nueva serie para Netflix.

La etiqueta de influencer para la música, pesa, ¿no?

Ahí estamos, luchando para sacar ese nombre de influencer porque es una palabra friki para mucha gente. Es como que este por ser influencer puede hacer música, o como es influencer puede hacer… coño, si me gusta, déjame hacer lo que quiera. Tengo muchísimas críticas en la música, es la faceta que más me critican y paso completamente. Me he montado mi estudio en mi pueblo y por eso me he alejado un poco de las redes porque me faltaban horas de estudio.

Ahora que ya tienes tu estudio, ¿has empezado a componer?

Estoy empezando a producir también. No ha retocarme la voz porque eso es más complicado. Pero si me meto, en un añito ya lo sé hacer porque en dos días ya me sé grabar yo. Yo veía a los productores y decía ‘qué difícil’, peor me metí un día entero viendo tutoriales y me sé grabar y retocar un poco el autotune para que me quede la voz perfecta. Creo que es lo más difícil.

Tú tienes una imagen muy urbana y tu música se mueve mucho en ese terreno, ¿con interés por otros géneros?

A mí me gustan todos los estilos. He probado todos, aunque haya algunos que no los haya sacado. Al final tienes que probarlos todos para ver cuál te encaja y cuál es el que te queda bien. Creo que el reguetón y rollo trap es mi estilo. Después de un tiempo buscándolo, porque nunca me había metido en un estudio y no sabía cuál era el estilo que me quedaba bien a mí, y es ese.

¿Cómo ves la escena urbana en estos momentos?

Muy bien. La música es algo que mueve mucha gente y muchos estilos. Un estilo de música puede inspirarte hasta para vestir. También hay letras que han hecho mucho daño. Por ejemplo, el tema de las bandas de Madrid, se decía que mucha culpa es de las letras de las canciones que han hecho mucho daño. La música mueve muchas cosas, lo mueve todo.

La música se mueve a un ritmo vertiginoso, de lo último, ¿qué te ha llamado la atención?

Hay un artista en el que me estoy fijando mucho ahora y me está gustando mucho lo que está haciendo, que viene de un barrio de Colombia, que se llama Blessd y lo está haciendo muy guay y me mola mucho la música que saca. No le conozco, he hablado alguna vez con él. Nos seguimos y me hace ilusión porque me gusta su música. Lo está haciendo muy bien.

Ya veremos si algún día colaboráis, de momento, con quien lo has hecho es con Twin Melody, no sé si eso es muy desligarte de esa faceta de influencer que quieres dejar a un lado.

Ellas también están un poco en la misma situación que yo. La experiencia fue muy guay, muy profesional todo. Estábamos trabajando con Sony y yo también pensaba que ‘uff, ellas son tiktokers, yo también…igual es como mucho tiktoker’ y no, al final fue música pura. También hice la colaboración con Jossef y Eix, de Puerto Rico, y poco a poco, subiendo.

Y llega La reina del flow. Tú participaste en el último episodio de la segunda temporada, ¿qué opinas de esta serie?

Es mi serie favorita desde hace dos o tres años. Cuando David me dijo que nos íbamos para allí a grabar me quedé flipando porque es mi serie favorita. Estuvimos dos días, nada más grabar y volver. Estaba Rauw Alejandro y la gente de allí fue muy maja y me llevo muchas amistades de allí.

Cuéntame alguna de esas anécdotas que nada más llegar a casa comentaste con tu madre.

Es que ni llegué a casa. Estábamos grabando el videoclip de Twin Melody y David me dijo, ‘con esta misma ropa que vienes mañana nos vamos a Colombia’. Me acuerdo que fue por San Valentín porque le mandé las rosas a mi madre desde Colombia. Creo que fue el episodio más visto de todos, el último. Fue brutal, la gente escribiéndome de todos lados. Ya en TikTok nada más que me dice, ‘¿eres tú el de La reina del flow?’. Y nada más salí un minuto, menos de un minuto. Muy contento, mi serie favorita y de verlos en la tele a estar actuando con ellos…

¿Cómo son de tú a tú?

Muy majos, me esperaba que estaría apartado en una esquina sin saber qué hacer, pero llegué y todos me aceptaron super guay.

¿Con cuál tuviste más afinidad?

Yo creo que con Juan Palau (Drama Key) y con Huracán Irma y con Pez Koi me llevé muy bien. Con todos. Con Charly me llevo muy bien con él, hablamos de vez en cuando. No tuve tanta relación porque no estuvo tanto con nosotros, que nos íbamos a cenar todos los días, pero me empezó a seguir y a veces me escribe y me comenta fotos. Charly es muy majo. Vimos todos juntos el primer episodio de la segunda temporada en el estreno privado para los actores. Estuve dos días con ellos y me hicieron sentir como si llevara con ellos los tres años que lleva la serie. Me llevo una amistad muy bonita.

Si pudieras hacer una colaboración con alguno de ellos, ¿con cuál te gustaría?

Con cualquiera de los que conocí me encantaría porque son todos super guays, pero a mí personalmente me encantaría con Charly, con Carlos Torres.

Ya veremos si acabamos viéndoos juntos. De momento paso a paso.

Sin importar lo que me diga la gente, yo confío. Y sí que le doy la razón a veces a la gente, de que hay algún tema que me gusta menos que otro, obviamente, pero porque es mi progresión. La primera canción David me la sacó para que me callara la boca. Yo estaba pesado y me la sacó para que lo dejara tranquilo y hasta que salió la segunda pasó un año y poco y di clases de música, aprendí mucho. Y fíjate que esa primera canción es una de las que mejor ha funcionado.

¿Te veremos en La reina del flow 3?

Ahí está David. Si hay tercera temporada, que todo apunta a que sí, ahí estaremos.

La actuación es otro de los campos en los que te mueves. Acabas de terminar el rodaje de una serie de Netflix, ¿qué nos puedes contar?

Es una serie juvenil que viene pronto, Tú no eres especial, muy del rollo que se lleva ahora. Yo creo que lo juvenil es lo que peta y va a estar muy guay.

¿Cuál es tu papel?

Mi papel es bastante prota. Está el grupo del colegio y el malo, y yo soy el malo, chulo, que se mete con la gente, pero con los otros me llevo bien. Me meto con uno del grupillo y salgo bastante. La experiencia fue muy guay. No lo había hecho nunca y volvería a repetir. Poco a poco metiéndome en el mundo de actor.

¿Te has visto ya?

Sí, me lo esperaba peor, la verdad y me vi guay actuando. Estamos haciendo bastantes castings para más series y películas. Poco a poco. La serie va para 190 países en Netflix y tengo muchas ganas de verla.

Hablando de Netflix, ¿qué te ha parecido A través de mi ventana?

Estuve en el evento de estreno. Muy guay la peli. Se la ha recomendado a mi madre. Igual me arriesgo mucho al decirlo, pero yo creo que será la sucesora de A tres metros sobre el cielo que lo petó tanto. A mí me encantó, es brutal, no me la esperaba para nada así.

Muchos frentes abiertos en muchos campos distintos, ¿cómo te da para abarcar tanto?

Intento meterme en todo porque al final mañana lo mismo TikTok no existe y tengo que adaptarme a todo. Antes no me gustaba TikTok y es la plataforma que hay y hay que adaptarse.

¿Tus proyectos más inmediatos?

Mis próximos lanzamientos de música, que queremos sacar varios. Estamos hablando con gente para futuros featurings. Primero viene el mío en solitario y trabajando para otros bastante seguidos en feauturing. he trabajado con el productor de Daddy Yankee, Big Boi, gente muy top. Al final yo creo que los jóvenes escuchamos más música latina que española. Te diría que el único artista que escucho de aquí es Morad y poco más. Y los boricuas los escucho todo.