Alopecia: Así es la enfermedad que sufre Jada Pinkett Smith

La bofetada que le ha propinado Will Smith a Chris Rock ha acaparado la atención y no se habla de otra cosa tras la celebración de la 94 gala de los premios Óscar. El actor que también ha ganado la estatuilla por su interpretación en El método Williams ha logrado poner el foco en la enfermedad que sufre su mujer Jada Pinkett: la alopecia femenina.

La alopecia areata es la que sufre la mujer de Will Smith. Se trata de una enfermedad autoinmune por la que las personas que la sufren pierden el pelo de todo el cuerpo. Las mujeres ven como el pelo de la cabeza, cejas y pestañas, entre otras partes del cuerpo se va cayendo sin nada que hacer para frenarlo.

Además de tener estas consecuencias físicas, la alopecia puede provocar en las mujeres depresión. Socialmente aún no está tan aceptada la calvicie en las mujeres mientras que en los hombres sí. Para las mujeres esta enfermedad es un duro varapalo que tienen que afrontar muchas veces con ayuda de psicólogos además de recibir el apoyo de familia y amigos.

La enfermedad que sufre Jada es autoinmune, lo que quiere decir que el propio cuerpo la genera atacando la raíz del pelo y produciendo una inflamación que provoca la caída. Es una enfermedad de la que no se sabe mucho. Se desconoce el origen de ella. Algunos médicos indican el estrés como causa pero también tiene un papel importante la genética. Farmacológicamente se trata con corticoides en crema o orales, también se usan infiltraciones de triamcinolona.

La mujer de Will Smith publicó en sus redes sociales en 2018 el problema de salud al que se enfrentaba. Jada explicó que el motivo por el que en aquellos días usaba tantos turbantes era que estaba perdiendo pelo.

Aseguraba que un día en la ducha vio como grandes cantidades de pelo se le caían. Jada describió este momento como “terrorífico”. Pasó una dura época con médicos tratando de saber que la pasaba. Invirtió también tiempo y esfuerzos en aceptar su enfermedad hasta que decidió raparse la cabeza. Tras llevar la cabeza envuelta en pañuelos y turbantes se rapó y ya no trata de ocultar su realidad.

La alopecia saltó ayer al escenario del Dolby Theatre cuando el cómico mencionó a Jade y si similitud con la teniente O'neil. Las palabras de Chris Rock no le hicieron ninguna gracia a Will Smith que no dudó en subir al escenario y abofetear al actor. Después desde su butaca se pudo oir como decía que no volviera a mencionar a su mujer.