¿Quiénes serán los ganadores de los Premios Oscar 2022? Estos son los favoritos de la 94ª edición

Quedan horas para los Premios Oscar 2022, así que es seguro que empezaremos la semana sabiendo quienes son los ganadores y ganadoras de los premios de cine más importantes del mundo. La gala se celebrará en Los Ángeles y se podrá seguir a partir de las dos de la mañana -hora española-, aunque no todos los premios se incluirán durante la ceremonia.

Un motivo que le añade ilusión a esta edición es que tiene mucho sabor español. Javier Bardem y Penélope Cruz ocupan sus respectivas categorías -por primera vez, juntos el mismo año-, mientras que Alberto Iglesias y Alberto Mielgo lo están en Mejor banda sonora y Mejor corto de animación.

Aunque el hecho de que ganen podría estar lejos de suceder. Muchos medios se han atrevido a hacer sus apuestas, y en LOS40 hemos hecho lo propio con todas las categorías. Pese a que hay algunas en las que nos encantaría equivocarnos -Andrew Garfield recogiendo su primera estatuilla por la magnífica Tick, tick… Boom! o Bardem por Ser los Ricardo, entre otros-, la tabla queda así:

Mejor película

· El poder del perro: Nos encantaría ver No Mires Arriba ganando, aunque está claro que el western protagonizado por Benedict Cumberbatch tiene todas las papeltas. Y si no, también es posible que de la sorpresa CODA.

Mejor dirección

· Jane Campion por El Poder del Perro: West Side Story es todo un ejemplo de cómo hacer un remake, sobre todo porque Spielberg ha conseguido darle un enfoque al clásico que deja muy clara su experiencia como cineasta. Sin embargo, el premio seguramente vaya a parar a Campion, otra directora con mucha experiencia -más que demostrada- en la película de Netflix.

Mejor actor

· Will Smith por El método Williams: Como se decía líneas arriba, sería fantástico confirmar que el 2021 fue el año de Andrew Garfield tras volver a ser Spidey y estrenar un musical de la talla de Tick, tick… Boom! con este premio; o premiar de nuevo el talento patrio de Bardem con otro Oscar. Pero Smith ha hecho los deberes este año, por lo que no sería extraño verle recogiendo su primer galardón de la Academia.

Mejor actriz

· Kristen Stewart por Spencer: El trabajo de Stewart en el biopic de Lady Di es exquisito, y parece casi improbable que nadie le arrebate el premio… Salvo Jessica Chastain.

Mejor actriz de reparto

· Ariana DeBose por West Side Story: está claro que los Oscar tendrán muy en cuenta el trabajo de DeBose como Anita en el musical de Spielberg, algo que no sería nuevo para la historia de los premios.

Mejor actor de reparto

· Troy Kutsar por CODA: Su papel es magnífico, y sería un acompañamiento perfecto de ganar -o no- el de Mejor Película. Además, haría historia de nuevo siendo el segundo actor sordo de los Oscar en recoger el premio.

Mejor vestuario

· Dune: Cruella y la locura estilística del personaje de Emma Stone lo merecen, aunque Dune podría ser el que se lleve el premio. Hay que admitir que por encima del traje de basura, están las equipaciones militares de Oscar Isaac y compañía.

Mejor sonido

· Dune: La película de ciencia ficción ya lleva una colección de premios, por lo que no sería extraño verle completar su palmarés con el Oscar.

Mejor banda sonora

· Encanto: No solo de No se habla de bruno vive Encanto. Más allá de sus canciones, su banda sonora original tiene temas compuestos por Germaine Franco que son una auténtica maravilla.

Mejor guion adaptado

· El poder del perro: Y uno más, seguramente, para este western basado en la novela homónima del siglo XX.

Mejor guion original

· No Mires Arriba: apostamos por la comedia satírica de Netflix, aunque tienen serias posibilidades La peor persona del mundo o Licorice Pizza.

Mejor corto animado

· El Limpiaparabrisas: ¿Un Oscar directo para España? Un Oscar directo para España.

Mejor corto

· El largo adiós: Una reflexión sobre la xenofobia que tiene el premio más que ganado.

Mejor montaje

· Tick, tick… Boom!: Ya que es una categoría que apenas tiene precedentes en la temporada de premios, optamos por el musical de Lin-Manuel Miranda. Además de en otros aspectos, el montaje es espectacular.

Mejor película animada

· Encanto: De esta no hay ninguna duda. El Oscar irá a Disney, aunque el triunfo va para Colombia.

Mejor canción original

· No Time to Die: siguiendo la estela de Adele y Sam Smith, Billie Eilish y Finneas O'Connell serán los próximos ganadores del Oscar gracias a James Bond.

Mejor fotografía

· El poder del perro: Podría ser uno más a la lista para la película de Jane Campion.

Mejor diseño de producción

· Dune: En una categoría en la que todo está más repartido, Dune podría ser la gran triunfadora.

Mejor maquillaje y peluquería

· Cruella: Ojo, que aquí esta apuesta de Disney podría despuntar.

Mejores efectos visuales

· Spider-Man: No Way Home: Vale que no es el mejor CGI de Marvel Studios, pero es de los mejores de las nominadas. Además, qué mejor manera de homenajear ese homenaje en sí mismo que es la tercera película de Spidey que con este premio.

Mejor película internacional

· Flee: esta película de animación no podrá contra Encanto, pero sí puede con las demás en esta categoría. ¿Incluso con Drive my car? Eso hay que verlo…

Mejor documental

· Summer of Soul: Añadir el Oscar a todos los premios que lleva ganados no es en absoluto una locura.

Mejor cortometraje documental

· The Queen of Basketball: Esta historia de superación e igualdad merece el galardón, aunque el ganarlo está aún por ver.