Curiosidades sobre los premiados de los Oscar 2022: 7 datos que han convertido la 94ª edición en historia

No hay evento sin curiosidades, y mucho menos si hablamos de los Premios Oscar 2022. Todas las ediciones dejan datos de lo más interesantes con sus galardonados, ya sea porque se hace historia al entregar un premio concreto o porque se rompe algún récord específico al recibir la estatuilla. Y esta vez no iba a ser menos.

En la 94ª edición, la entrega de los Oscar ha dejado más de un dato que ha acabado por convertirla en una de las entregas más fascinantes de los últimos años. Y todo ha empezado a raíz de los primeros premios que se han ido conociendo.

Si quieres saber todas las curiosidades que nos ha dejado la gala, en LOS40 hemos hecho nuestra particular investigación -¡durante la gala!- para que no se nos escape ninguna. Y ojo, que muchas han pasado a ser datos clave para la historia de estos premios:

1. Victoria española ¡al fin!

Después de años sin llevarse el premio aún estando nominados, la categoría de Mejor Corto de Animación ha conseguido que el Oscar venga para España de la mano de Leo Sánchez y Alberto Mielgo. Lo han hecho gracias a El Limpiapabrisas -o como se titula fuera de nuestras fronteras, The Windshield Wiper-, un corto de apenas 15 minutos que se ha co-producido junto los EEUU.

2. La clave es repetir (bien) al personaje

Ariana DeBose ha ganado el Oscar a Mejor actriz de reparto gracias a su interpretación de Anita en West Side Story. Como todo el mundo sabe, esta película es un remake de la original de 1961… Que también consiguió el Premio Oscar a Mejor Actriz de reparto para Rita Moreno por el mismo papel. Pero esta casualidad no ha sido la única en la historia de los premios: también lo han hecho Marlon Brando y Robert De Niro por Vito Corleone y Heath Ledger y Joaquin Phoenix por el Joker.

3. Haciendo historia por la diversidad

Que Troy Kutsar haya ganado el Oscar a Mejor Actor de Reparto gracias a su papel en CODA no es solo una muy buena noticia para la película, sino para la diversidad que se venía pidiendo entre los premiados de estos premios. El profesional se ha convertido en el primer actor sordo masculino en ganar la estatuilla, solo por detrás de Marlee Matlin, que ya lo ganó en 1987 por Hijos de un Dios menor.

4. La tradición 007

Esto no es ningún récord, pero sin duda es algo curioso. Si Adele consiguió culminar un año estupendo con Skyfall ganando el Oscar, y Sam Smith hizo lo mismo con Writing's on the wall... Estaba claro que Billie Eilish y Finneas O'Connell iban a llevarse el Oscar por No time to die. Los hermanos han repetido la historia y se han llevado el premio gracias a la canción que compusieron para la última entrega cinematográfica de James Bond.

5. El golpe (de Will Smith)

El título no se refiere a la película que consiguió el máximo premio en 1973, sino en el desagradable episodio que se vivió a causa de Will Smith. Después de que Chris Rock incluyese en su monólogo un chiste sobre su mujer, el actor se levantaba de su asiento para darle una bofetada en pleno directo. Tras sentarse no solo no se calmó, sino que le gritó que no volviese a decir el nombre de su esposa. En el intermedio se pudo ver como los actores Denzel Washington y Tyler Perry trataban de tranquilizarle, y cuando se alzó con el premio pidió disculpas. Eso sí, el momento se queda en la historia de las polémicas de los Oscar.

6. Las actuaciones en español se quedan

Aquí no hablamos del logro que volvía a conseguir Penélope Cruz por estar nominada en un papel español, sino de las actuaciones musicales. Se sabía que Dos Oruguitas de Sebastián Yatra se iba a interpretar en directo durante la gala, así como una versión un tanto curiosa de No se habla de Bruno. Pero esto precisamente es un dato curioso porque no es la primera vez que pasa: ya en 2005 Antonio Banderas cantó con Carlos Santana a la guitarra Al otro lado del río, versionando a Jorge Drexler.

7. Las directoras, en auge

Si Chloé Zhao se convirtió en la segunda mujer de la historia de los Oscar en ganar el premio a Mejor Dirección -la primera fue Kathryn Bigelow en 2010 por En Tierra Hostil-, Jane Campion se ha convertido en la tercera. Después de estar nominada en 1994 por El Piano, la cineasta neozelandesa ha conseguido llevarse la estatuilla gracias a su excelente labor en El Poder del Perro. Y todo esto, a tan solo una edición de distancia de Zhao. Parece que Hollywood ya no niega el talento de las mujeres cineastas, y que esta victoria es tan solo el principio.