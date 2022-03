Los mejores memes de la gala de los Oscar y del puñetazo de Will Smith

La gala de la 94 edición de los Premios Oscar ha dejado grandes momentos a todos los que la han seguido en directo. Ha sido una gala divertida, emotiva y con altercados. La ceremonia celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles ha tenido todos los ingredientes de una buena producción de Hollywood y ha dado mucho juego en las redes sociales.

El momento que pasará a la historia sin duda es el del puñetazo que le ha propinado el actor Will Smith a Chris Rock. El momento causó tanta sorpresa que los presentes en la gala y los que lo seguían por televisión no sabían si era algo preparado o que el actor no ha podido reprimir sus impulsos. En las butacas pudimos ver las caras de los presentes que han dado lugar a otros tantos memes.

El actor después subió al escenario a recoger su estatuilla y se disculpó. Entre lágrimas aseguró que era un defensor de la famila. Desde luego que lo ha dejado bien claro. Con su gente, ni media broma.

Ha habido momentos divertidos y las redes como siempre han sacado punta a ellos publicando ingeniosos memes. Hacemos un repaso de lo mejor de la gala de entrega de los premios del cine.

Chris Rock siguiendo con su presentación después del putazo que le dio Will Smith #Oscars pic.twitter.com/knCxtJQaY9 — . (@AlejanBritoR) March 28, 2022

El traje esmoquin rosa con el que se vistó Sebastían Yatra no dejó indiferente a nadie. Los tuiteros lo comparaban con niños acudiendo a la primera comunión, con botellas de cava rosa, con la pantera rosa y con bollería. Yatra sorprendió tanto con su look como con su emocionante intrepretación de Dos orugitas de la película de animación Encanto.

Will Smith llegando a la estación de policía después de los #Oscars. pic.twitter.com/NFIj2hL5fC — Ivette (@puntitofinale) March 28, 2022

Timothée Chalamet decidió arriesgar con su look y se presentó sin camisa en la gala de los Oscar. Las redes no han parado de comentar el estilismo. La chaqueta torera del actor ha revolucionado las redes.

#Oscars

Will Smith le enseña a Chris Rock cual es el mejor formato. pic.twitter.com/N4CVAX8ZRj — Dawn (@dawns_gallery) March 28, 2022

La película Dune se ha llevado a casa 6 galardones .Fue una de las triunfadoras de la noche y ha tenido su repercusión en los creadores de memes.

La cara de a Nicole Kidman cuando lo de Will Smith ya es el meme de la noche. #Oscar #Oscars pic.twitter.com/dFbrlUBZof — Javier Gómez (@Javier_Firenze) March 28, 2022

El actor Benedict Cumberbatch, nominado por El poder del perro también ha sido objeto de memes en esta edición de los premios de cine.

Todos invitados a la primera comunión de Yatra Maria. 😇 pic.twitter.com/6RFy3uCcn5 — Kelly Towerss 💫 (@KellyAfterDarkk) March 27, 2022

imaginate ser timothée chalamet, protagonista de la película diez veces nominada a los premios de la academia y caer a la alfombra roja luciendo así, literalmente hollywood es suyo pic.twitter.com/Kv2lUmPxFT — mili (@timmytstar) March 27, 2022

6 Oscars para #Dune #Oscars y este meme no pasará nada de moda pic.twitter.com/sNSgrCTXhH — Soldier Alex Boy 🤟🏻 (@alexkokz) March 28, 2022

Yo viendo a Andrew Garfield y a Timothee Chalamet en la red carpet de los Oscar #Oscars #Oscars2022 pic.twitter.com/whb1kbP9RK — Cecilia🌞 (@indie_louxxh) March 27, 2022

La gala de los premios Oscar 2022 pasará a la historia por ser la de la vuelta a la normalidad tras la pandemia por Covid-19 y por la escena que ha protagonizado el actor Will Smith que seguirá dando que hablar durante estos próximos días.