Nagore Robles le hace la gran pregunta a Colchero sobre Adrián en ‘Secret Story’

Adrián y Marta son una de las parejas de Secret Story que no todo el mundo acaba de entender ni creer. Muchos creen que quien realmente le gusta al maño es su amigo David Colchero. No había más que ver sus lágrimas cuando fue expulsado el pasado jueves para darse cuenta de lo fuertes que son sus sentimientos. Pero claro, una cosa es hablar de amistad y otra, de relación sentimental o atracción sexual.

Desde el minuto uno hubo una gran conexión entre estos dos chicos y, la confesión de Colchero sobre su bisexualidad y el hecho de que Adrián reconociera que no se cierra ninguna puerta a probar cosas nuevas, desató muchas especulaciones.

Ambos dormían en camas próximas y, tras su expulsión, Adrián no le ha permitido a Marta dormir a su lado en la que era la cama de Colchero aludiendo a que habían llegado a un pacto para dejarla vacía. Un pacto del que David no se acuerda como confesó este domingo en plató.

Una relación con dudas

“No lo digo con tono de humor sino desde el pleno convencimiento, Adrián igual no es ni consciente de que te quiere mucho más a ti que a Marta porque yo no le he visto echar las mismas lágrimas, ni le he visto en ninguna experiencia pasarlo igual de mal por Marta que por ti. Estoy convencido de que él siente atracción por ti”, aseguraba en plató Miguel Frigenti.

“Yo hubiera reaccionado igual”, aseguraba el andaluz cuando le preguntaban si su reacción ante una posible expulsión de Adrián hubiera sido la misma.

Había una pregunta que planeaba en el aire y que, como siempre, se atrevió a formular Nagore Robles. “Si Adrián se abriera contigo y te dijera, ‘mira, que siento algo más por ti de lo que es una amistad’, ¿qué le dirías?”, lanzaba.

“Yo no siento absolutamente nada en plan respecto a amor o enamoramiento o nada. Una amistad desde el primer día al último. Él no se ha abierto con Marta y conmigo porque desde siempre he pensado que lo que tenían era una amistad, hasta ellos. Hasta que Virginia no abrió la veda de que se gustaban de verdad, ellos dos no se han dado cuenta porque no querían reconocerlo”, fue la respuesta de Colchero.

También opinó Ana sobre esta cuestión, la defensora de Adrián en plató y amiga con derecho a roce desde hace tiempo. “A mí me parece muy graciosa la situación. Me encanta su relación, soy muy fan, es una realidad y me encanta que tengan esa fragilidad masculina y me voy a reír mucho con Adrián cuando salga y vea que ha habido estas especulaciones”, decía convencida.

Eso estamos esperando, que salga y ver su reacción ante todo lo que se ha hablado de él.