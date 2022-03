Una reportera denuncia en ‘Socialité’ el intento de agresión del equipo de seguridad de Kiko Rivera

Giovanna González es una de las reporteras de Socialité que este fin de semana se ha dado cuenta de lo peligroso que puede llegar a ser su trabajo si le toca cubrir un bolo de Kiko Rivera. el hijo de Isabel Pantoja estuvo pinchando en Malpartida (Cáceres). Se sintió agredida por el equipo de seguridad del DJ y no ha dudado en contarlo y mostrarlo todo en el programa.

La actuación estaba programada para las diez de la noche. El DJ apareció en escena una hora tarde. Solo habían pasado unos minutos cuando su equipo de seguridad empezó a actuar.

“Desde el primer instante notamos que incomodábamos a los de seguridad de Kiko Rivera, que nuestra presencia les estaba molestando. A tan solo cinco minutos de que Kiko hubiese pisado el escenario ya estaban grabándonos y mostrando la imagen al resto de compañeros de seguridad e incluso al representante de Kiko Rivera y no sé si era para tenernos a todos controlados o para que supiésemos que éramos de prensa y no nos dejasen andar por ahí”, contaba la reportera.

Comportamiento infantil

“Nos grabaron e instantes después llegó el momento de las peinetas. ¿A qué se debía? Todavía me sigo haciendo esa pregunta porque no estábamos haciendo nada extraño. Habíamos grabado igual que estaba grabando el resto del mundo que estaba aquí y no habíamos hecho nada extraño. Ni siquiera peguntas a Kiko Rivera porque ni lo vimos tan siquiera a la entrada porque vino por otra puerta, no habíamos tenido ningún tipo de encuentro, para esa peineta”, explicaba.

Ahí no quedó la cosa. “Después empiezan a avisar al resto de personal de seguridad para que nos tengan también muy controlados, intentando, incluso, echarnos del recinto, pero no tenían argumentos para echarnos y no fue posible. Esta misma persona de la peineta le dice a Alejandro, como cuando tenemos cinco años y le dices a alguien, ‘te espero a la salida’, pero con palabras de adulto, bastante más fuertes”, continuaba relatando.

También contó que había unos chavales a su lado y el chico de seguridad les instó a que le tiraran una copa encima. Al parecer, según lo que contó la reportera, finalmente fue el equipo de seguridad del recinto, el que llamó la atención al equipo de Kiko Rivera.

Un fracaso de bolo

La reportera explicó que el bolo fue un fracaso, que nadie le hacía mucho caso y que, incluso, algún fan de Isabel Pantoja intentó boicotearle. Mostró el poco interés de un público que non reaccionaba a sus intentos de animarles.

Nuria Marín explicó que el bolo le recordaba a los DJ que iban a su pueblo hace 30 años. “Creo que él no se ha esforzado en evolucionar”, aseguró. Aunque dijo que lo más vergonzoso no había sido su actuación sino el intento de agresión de su equipo de seguridad a la reportera.

Parece que los escándalos siguen persiguiendo a la familia Pantoja Rivera.