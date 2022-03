David Otero, orgulloso del logro que ha conseguido junto a su hijo

“Ser padre… Ser padre implica muchas cosas diferentes. La más importante, una dedicación constante, día a día, donde el amor es la fuerza que empuja a sacar lo mejor de ti!”. Palabras de David Otero que es padre de dos niños, Luna y Gaël. De cómo lidia con esta faceta habló largo y tendido en su primer libro, Precipicio al mar.

“Hoy he tenido la oportunidad de experimentar una de esas sensaciones que uno sueña cuando le dicen que va a ser papá… uno se imagina muchas cosas distintas, entre ellas hacer deporte juntos! En nuestro caso jugamos al golf!”, señalaba ya dejando claro que no era el fútbol lo que les unía, como a tantos padres e hijos.

“Jugamos gracias a que un día su abuelo, recién llegado de Argentina nos transmitió el amor por un deporte que apenas conocíamos. Nos pusimos a entrenar juntos, toda la familia, nos hicimos socios del club que está al lado de nuestra casa y avanzamos en un deporte extremadamente difícil y para algunos, extremadamente adictivo!”, contaba sobre cómo surgió la afición por este deporte.

“Bien, casi tres años después de empezar a jugar juntos, hoy Gaël y yo hemos jugado nuestro primer torneo como pareja… resultado: segundo puesto!!! En el green del hoyo 18, ya habiendo terminado el recorrido y sabiendo que seguramente estaríamos entre los mejores resultados, me lo he comido a besos, y casi me muero del amor abrazándole!”, contaba con el orgullo de un padre satisfecho con los resultados.

Una familia unida

David siempre ha mostrado lo unida que está su familia y lo feliz que es de contar con todos ellos: “A parte de que ha (y he 😄) jugado increíble, se ha portado súper bien y ha sido súper respetuoso con la otra pareja con la que jugábamos! Todo esto para compartir con vosotros la suerte que tengo de tener esta familia y de que nos queramos tanto todos los días!”.

Dos chicos y dos chicas, y todos igual de importantes en la familia. “Imposible sin lo que aprendemos de @marinaroveta cada día y de lo precioso que es tener a Luna, que, aunque no juega al golf con nosotros, es la sonrisa y la carcajada constante en esta casa!”, confesaba.

Y vivir momentos así le hacen sentirse agradecido y no ha dudado en compartirlo: “Gracias a la vida por lo que me ha regalado hoy y por dejarme compartir mi mundo junto a estos tres ángeles que me acompañan!!!”.