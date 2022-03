Así ha cambiado Maddie Ziegler: de ‘alter ego’ de Sia a reina de la alfombra roja de los Oscar 2022

El nombre de Maddie Ziegler irá indisolutamente unido al de Sia durante toda su carrera artística. Porque fue la intérprete australiana la que la convirtió en su alter ego gracias a convertirse en su imagen en diferentes videoclips en los últimos años. De eso han pasado ya 8 años (Chandelier, 2014) y esta joven de 19 años ha ido labrándose poco a poco su futuro hasta convertirse en una actriz que ya ha debutado en la alfombra roja de los Oscar 2022.

Saber estar en un evento como el que reúne a más estrellas por metro cuadrado en Hollywood también requiere de unas tablas que esta joven bailarina ha ido adquiriendo gracias a su presencia en ceremonias como los Grammys o premieres de muy variadas películas.

La última, y la razón por la que estuvo en la fiesta de la Academia estadounidense, es West Side Story. Palabras mayores teniendo en cuenta el nombre del director detrás de este proyecto. Pero si algo ha llamado poderosamente la atención de Maddie Ziegler ha sido su evolución en el estilo.

Pese a su extrema juventud, la actriz ya ha trabajado con algunas de las firmas más importantes dentro de la industria de la moda y todo le sienta como un guante. El último ejemplo lo hemos tenido, ni más ni menos, que en una de las alfombras más importantes de la industria del entretenimiento: la de los Premios Oscar. Ni más ni menos que Swarowski fue la encargada de engalanar a la joven actriz con un vestido negro de Gianbattista Valli repleto de detalles.

Maddie Ziegler se robó en la noche del 27 de marzo muchísimas miradas de los fotógrafos. El próximo 30 de septiembre cumplirá 20 años y tiene toda la vida por delante para que su nombre se escuche de una forma tan poderosa como las imágenes que fue capaz de crear en los videoclips de Sia (Chandelier, Cheap Thrills, Rainbow, Elastic Heart, Thunderclouds, Big Girls Cry, Eye of the Needle, The Greatest...).

De momento en el currículum de esta joven intérprete hay muchos hits musicales pero no tantos cinematográficos o televisivos pero estamos seguros de que con el paso de los años su presencia en las alfombras rojas de las grandes entregas de premios será habitual en el futuro más inmediato.