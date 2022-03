Miley Cyrus y la portada de su disco en directo, ‘Attention Miley Live’, no apto para todos los públicos

Miley Cyrus ha vivido un fin de semana de lo más intenso. La cantante celebraba los 16 años del estreno de Hannah Montana, la serie que cambió su vida para siempre. Y lo hacía en directo en varios países americanos (Colombia, Brasil...) donde ha ofrecido varios shows multitudinarios además de confirmar su nuevo proyecto musical: Attention Miley Live.

Se trata del primer disco en directo que la intérprete estadounidense publicará en su carrera musical. Y no tendremos que esperar mucho para poder disfrutarlo porque el próximo 1 de abril verá la luz. Se trata de una nueva aventura que incluirá 20 canciones con versiones en directo de algunos de sus hits más sonados, remezclas con otros clásicos y nuevas versiones de sus amados temas rock.

Miley Cyrus dedicó esos directos a Taylor Hawkins, el batería de Foo Fighters tristemente fallecido. Además de subir al escenario a estrellas locales como Anitta con quien compartió un 'beso interruptus', la solista no quiso dejar pasar la oportunidad de anunciar ante miles de espectadores que su nuevo disco vía Columbia Records está a una semana de ver la luz.

"🚨 #ATTENTION #MILEYLIVE 🚨 ¡Mis fans me han pedido un álbum en directo durante tanto tiempo y estoy emocionadísima de poder dárselo! ¡Este show lo han decidido los fans para los fans! ¡Pregunté a mi audiencia qué canciones querían que interpretase en mis siguientes shows y este es el repertorio que vosotros creasteis! Desde las versiones favoritas de lxs fans hasta algunas de mis canciones más antiguas, nuevas e inéditas como You y Attention. Hice una cantidad pequeña de shows en directos este año y quería que la máxima cantidad de mis fans experimentaran mi directo. Este álbum no hubiera sido posible sin mi banda y mi equipo. Gracias a todos los que vinieron a ver mi show y a cualquiera que no pudo hacerlo, este disco es para ti. Os quiero!" posteó Miley Cyrus en su perfil oficial en las redes sociales.

Además de anunciarlo con muchos adelantos de estas canciones en directo, la cantante también ha posteado la portada del álbum. Una imagen que no es apta para todos los públicos y que muestra el poder de un tanga. Por si la fotografía no fuera lo suficientemente explícita, la vocalista también ha estrenado el videoclip de una de sus canciones inéditas: Attention.

Este es el listado de canciones de Attention Miley Live