Miley cyrus y Maxx Morando, algo más que una pareja musical

Si Miley Cyrus terminó el 2021 siendo relacionada con Pete Davidson, algo que al final terminó siendo parte de SNL como una parodia de los rumores del humorista con Kim Kardashian, el 2022 no ha cambiado demasiado para la artista estadounidense. Porque diversos medios de su país hablan de una supuesta relación con el batería Maxx Morando.

Siempre según estas fuentes (como E! News), la solista habría comenzado a salir con el músico después de haber estado colaborando con él realizando algunas sesiones de grabación en el estudio. Según han confirmado varias personas del entorno de ambos intérpretes ambos se entienden a las mil maravillas y tienen una química perfecta: "Están saliendo y son muy felices. Lo suyo es oficial. Él estuvo en los camerinos con Miley y con Pete tanto en los ensayos como en la grabación final del New Year’s Eve, pasando un buen rato con ellos. Se llevaban todos superbien y dio la sensación de que pasaron una gran noche".

Desde luego fue un día que Miley no olvidará. Y no solo porque pudiera conocer a su nueva media naranja sino por lo que sucedió durante la grabación del mismo. Tras recibir el año nuevo, la artista de Tennessee interpretó grandes éxitos como We Can't Stop y Party in the USA y también compartió escenario con músicos como 24K Goldn, Saweetie o su hermana Noah Cyrus. Sin embargo, no todo en la noche salió como esperaba y la cantante y compositora sufrió un pequño desliz del que, con destreza, pudo salir airosa. Después de estrenar una preciosa balada llamada You, la intérprete empezó a notar que su vestuario cedía y tuvo que sujetarlo con las manos para evitar hacer topless en pleno directo.

Tanto Miley Cyrus como Maxx Morando cumplirán años en noviembre: ella 30 y él 24. La diferencia de edad tampoco va a ser un impedimento para la solista que siempre ha confesado que disfruta de su condición como pansexual y de enamorarse al 100% de almas y no de físicos ni de sexos.

De momento ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido de manera oficial su relación pero las redes sociales ya están inundadas de imágenes de los dos compartiendo momentos en fiestas, en platós, en la calle... No parece sencillo mantener la privacidad cuando una es una de las mayores estrellas de la música estadounidense de los últimos años.

Maxx Morando sería la más reciente pareja de Miley Cyrus después de su conocida relación con Cody Simpson que finalizó en 2021. Antes, la cantante tuvo un breve idilio con Kaitlyn Carter, con quien empezó a salir tras anunciar su separación de Liam Hemsworth tras una década de noviazgo y casi un año de matrimonio. Una separación no demasiado amistosa que sirvió como inspiración a muchas de las letras de Plastic hearts.