Habla el padre de Tyre Sampson, la promesa del fútbol americano que murió en un parque de atracciones

Los parques de atracciones son lugares de ocio muy demandados, sobre todo, por gente joven tan adicta a las emociones fuertes y las grandes dosis de adrenalina. Son lugares seguros, aunque, de vez en cuando, suceden terribles accidentes que abren el debate sobre sus medidas de seguridad. Es lo que ha ocurrido tras el fallecimiento de Tyre Sampson que ha perdido la vida en el ICON Park en Orlando (Florida).

El joven tenía 14 años y fue como muchos otros a disfrutar un día en el parque. Se subió con muchos otros a la atracción Free Fall, la lanzadera más alta del mundo con 131 metros de altura en el que se alcanzan los 120 kilómetros por hora.

El joven salió de su asiento y cayó al vacío. Fue trasladado a un hospital cercano donde murió a causa de las heridas sufridas. Las autoridades ya están investigando el suceso, aunque todo apunta a que fue un accidente. Aun así, el abogado de la familia de la víctima asegura que puede demostrar que el asiento no era seguro.

Tyre era una joven promesa de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Los ojeadores le seguían la pista y ya sabemos, solo con ver el éxito de la Super Bowl, lo que supone este deporte en Estados Unidos. Pero ya no podrá ser.

Habla el padre

Su padre, Yarnell Sampson, se enteró de lo sucedido cuando vio el vídeo de la caída de su hijo en redes sociales. “Sentí como si alguien me hubiera golpeado muy fuerte en el estómago”, explicó en una entrevista radiofónica como recoge People. “Simplemente perdí, perdí, perdí el aliento. Y el dolor detrás de eso nunca podrá borrarse. Y lo siento, no lo recuperaré y no hay dinero, no hay nada en el mundo para reemplazar al joven”, añadía.

El dolor es enorme y las preguntas se acumulan. “Desearía estar allí para decirle que lo amo. Que lo siento. Que él perdiera la vida tan joven… desearía haber sido yo", expresaba. Ahora solo tiene un deseo: "Quiero saber qué le pasó a mi hijo. Quiero saber por qué mi hijo está en una bolsa blanca y tienen que enviarlo de regreso a casa. Caminó hasta allí. ¿Por qué no puede caminar de regreso? Quiero respuestas de todos. ¿Quién estuvo involucrado en eso?".

"Y es triste, el brillante futuro de un joven le fue arrebatado por un paseo, un parque de diversiones", lamentó un padre profundamente dolido por una pérdida tan dura.