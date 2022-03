Beatriz Luengo defiende a Penélope Cruz del comentario machista que hizo Chris Rock: “Se merece un respeto”

Desde que el pasado 27 de marzo se celebró los Premios Oscar, no ha habido ningún otro tema del que se ha hablado. Y el motivo no ha sido otro que la bofetada de Will Smith al presentador y también actor, Chris Rock.

Recordemos cómo pasó: Durante la gala, Chris Rock comparó a Jada Pinkett Smith con la G. I Jane, conocida en español con La Teniente O' Neil. Esto provocó cierta furia en el actor de Bel Air que subió al escenario, le pegó una bofetada y no pensó en dedicarle unas palabras: "Quita a mi mujer de tu sucia boca".

“Y esta es la historia pongan atención

De como mi vida se transformó

Cambió de arriba abajo lo que nunca pensé y llegué a ser tendencia de todo Twitter.”



Will Smith 2022 pic.twitter.com/QOzOEeBkEO — Hugo Molina (@hugume08) March 28, 2022

Este hecho ha provocado un fuerte debate entre todo el público. Muchas y diferentes puntos de vista. Hasta que la Academia ha optado por "denunciar" el suceso y abrir una investigación contra el actor estadounidense. Más tarde, Smith terminó por disculparse en redes sociales y pedir perdón públicamente a Chris. Hasta ahora habrá que esperar para saber qué pasará con ambos.

"Javier Bardem y su mujer"

Muchos han sido los famosos quienes se han pronunciado al respecto y una de ellas es Beatriz Luengo. Pero no precisamente por Will y Jada, sino por Penélope Cruz. Así es. Minutos antes de la pelea, Chris también bromeó con Javier Bardem y Penélope Cruz: "Javier Bardem y su mujer están nominados hoy. Si Bardem gana y ella no, entonces él no ganará esta noche". Este comentario ha incendiado las redes sociales, pues la mayoría de las personas piensan que es muy machista de su parte.

Así que Beatriz tampoco iba a pasar desapercibido este comentario: "La violencia nunca está justificada, eso POR DELANTE ¿Pero nadie va a hablar de esto? Se refirió a Penelope Cruz como “Javier Bardem y su esposa están nominados", empieza a decir a través de una publicación en Instagram.

"Y pongo el foco sobre Penélope porque he leído que Chris Rock no sabía la enfermedad de Jada, pero sí sabía que Penelope Cruz es Penélope Cruz porque si no sabe su nombre es porque o vive en otro planeta o creo yo que no es la persona adecuada para presentar una gala de los Óscar. Se merece un respeto", añadió. La artista alega que no solo la broma pesada hacia la mujer de Will es lo único peor de la noche, sino que también la actriz española ha sufrido una broma inadecuada y se ha dejado pasar por alto.

"La violencia verbal también es violencia", zanja Luengo. Está claro que la noche de los Óscar no se olvidará jamás y siempre será recordado como uno de los eventos más amargos del 2022.