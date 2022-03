El recadito de Jorge Javier Vázquez a Pablo Motos: “Desconfiad de esa imagen modélica”

Will Smith estuvo en boca de todos este lunes después de abofetear a Chris Rock en la gala de los Premios Oscar. Fue el momento más comentado de la noche y todos los programas de televisión dedicaron parte de su escaleta a hablar sobre esta polémica histórica. Sálvame también lo hizo en su nueva etapa y Jorge Javier Vázquez, consciente de la amistad que hay entre el actor de Hollywood y Pablo Motos, no dudó en mandarle un recadito al presentador de El Hormiguero.

"¿Qué puede suponer esto para Pablo Motos?", le preguntó Jorge Javier a Alberto Rey, periodista especializado en cine y televisión, después de hablar sobre lo ocurrido con Will Smith en los Oscar. "Francamente no tengo ni idea, pero me imagino a Pablo Motos viendo ayer el programa y diciendo: 'A ver, cosas buenas a mí esto no me trae'".

Las palabras de Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame'

En ese momento, Jorge Javier Vázquez se levantó y, mirando fijamente a cámara, mandó una indirecta a la estrella de Antena 3. "¿Sabes mi reflexión sobre todo esto? Desconfiad de esa gente que tiene esa imagen tan modélica siempre. Esa gente que sonríe tanto en pantalla y siempre está tan comedida en algún momento enseña la patita", afirmó. "Sin embargo, los que la enseñamos aquí…esto es lo que hay".

Pablo Motos defiende a Will Smith

Unas horas más tardes, Pablo Motos no contestó al presentador de Sálvame, pero sí aprovechó el escaparate que le da El Hormiguero para defender a capa y espada a su íntimo amigo Will Smith. "Entiendo que soy amigo de Will Smith y, de entrada, cualquier cosa que diga es sospechosa", empezó diciendo. "Aunque la violencia siempre es injustificable y que Will Smith ha metido la pata y, seguramente, el mercado de Hollywood se lo va a hacer pagar muy caro, me gustaría que entendiésemos la otra parte".

Y continuó: "Chris Rock también tiene que saber que, cuando tú usas la libertad de expresión en público, tienes que asumir que tienes que pagar un precio. Si eres Will Smith y hacen un chiste sobre la enfermedad en público, pues a lo mejor colapsas y decides darle un bofetón en público. Will Smith es una de las personas más especiales que he conocido en mi vida. Es cualquier cosa menos una persona violencia".