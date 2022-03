El discurso de Pablo Motos sobre la bofetada de su amigo Will Smith

Will Smith protagonizó la gala de los premios Óscar por abofetear al presentador Chris Rock que se había metido con la calvicie de su mujer Jada Pinkket Smith. Fue la noticia del día. Cómo un maestro de ceremonias de los premios más importantes del cine puede meterse con una enfermedad en público y ante la mirada de todo el Planeta y cómo un pretigioso actor de Hollywood puede responder con agresión ante la mirada de todos.

El debate estaba servido. Casi a la vez que se conocía el guantazo las miradas se dirigían a Pablo Motos. El motivo es bien claro. Will Smith y él son amigos. El actor ha estado en multitud de ocasiones en el plató del programa que emite Antena 3 y ambos han declarado que mantienen una relación de amistad fuera de los focos. Tanto es así que las redes sociales a la vez que se ponían en marcha creando memes sobre Smith también lo hacían incluyendo a Motos en ellos. El público quería saber que opinaba Motos de la reacción que había tenido Smith en el escenario del Dolby Theatre de la ciudad de Los Ángeles.

Pablo Motos comentó en El hormiguero que es consciente de que no se habla de otra cosa. Bromeó diciendo que él era el representante de Will en la tierra. “Me han llamado de radios, televisiones y me han amenazado de muerte", afirmaba Motos. "También me han dicho que la “hostia me la tenían que haber dado a mi”. Entre risas Motos comentaba la noticia del día a junto a Juan del Val y la nueva incorporación al espacio Miguel Lago.

El sufrimiento de Jada

Motos quiso analizar lo ocurrido y insistió en que se desconocen muchos aspectos de lo que allí pasó. El programa emitió el video en el que se ve la broma del presentador y la reacción de Smith. Motos cree que "el chiste no es para tanto" pero quiso insisitir en que nos faltan datos. "Desconocemos los detalles. Desconocemos si entre él y Chris Rock ya había tensiones anteriores, que parece que sí, desconocemos el nivel de sufrimiento que puede llevar su mujer Jada con la alopecia y cómo le puede estar afectando eso a su salud mental " ha explicado Motos.

VIA JAPANESE TELEVISION: The uncensored exchange between Will Smith and Chris Rock pic.twitter.com/j0Z184ZyXa — Timothy Burke (@bubbaprog) March 28, 2022

Sobre el conductor de la gala también opinó Motos "Chris Rock también tiene que saber que, cuando tú usas la libertad de expresión en público, tienes que asumir que tienes que pagar un precio".

En una noche tan especial como la que se vive en la gala de entrega de los premios más importantes del cine, Will Smith podía estar nervioso ya que estaba nominado a una estatuilla, según Motos. "La violencia es injustificable y que Will Smith ha metido la pata y, seguramente, el mercado de Hollywood se lo va a hacer pagar muy caro, me gustaría que entendiésemos la otra parte”, añade Motos. El presentador de Antena 3 cree que es un "arrebato y una cagada".

Para Motos su amigo es “una de las personas más especiales que he conocido en mi vida, no es violenta y además de tener talento tiene un corazón increíble. El que esté libre de meter la pata y de cagarla, que tire la primera piedra".

Smith ha debido pensarselo mejor ya que está noche ha emitido un comunicado pidiendo disculpas.