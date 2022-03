Todo el equipo de 'La Resistencia' carga contra Will Smith tras la agresión de los Oscar

Desde que en la madrugada del 28 de marzo asistiésemos a uno de los Premios Oscar más polémicos que se recuerdan en los últimos años con el golpe propiciado por Will Smith al cómico Chris Rock tras un chiste sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett Smith, han sido muchas las personalidades de nuestro país quienes han querido opinar sobre uno de los momentos más comentados de la noche.

Entre ellos el presentador de El Hormiguero Pablo Motos, que aprovechaba su programa para comentar que Will Smith había metido la pata y que "la violencia era injustificable" al mismo tiempo que pedía comprensión para la otra parte, al desconocerse el estado de salud mental de Jada Pinkett y el sufrimiento ocasionado en ella y su familia que podía haber tenido la alopecia que padece.

En la otra cara de la moneda, todo el equipo de La Resistencia aprovechaba también la noche del 28 de marzo para criticar la actitud del actor ante las palabras de Chris Brown. El primero en pronunciarse sobre lo ocurrido era Ricardo Castella, que entre bromas comentaba que la próxima vez que Will Smith visitase El Hormiguero para compartir espacio con su amigo Pablo Motos "Trancas y Barrancas tendrán que estar con cota de malla. Es terrible. Y sobre todo nos hemos perdido que Javier Bardem ganara el Oscar porque lo ganó él".

Broncano, por su parte, participaba de la conversación con el humor que le caracteriza para apuntar: "Puede que la Academia hiciese un giro 'no le pongamos más nervioso, ¡que no se enfade!'". Más adelante, Jorge Ponce se unía al resto de sus compañeros para comentar: "¡Vaya subnormal Will Smith! Opinión personal, no sé qué opina Movistar... yo, que es un subnormal".

La última en pronunciarse fue la actriz Candela Peña durante su sección, que reflexionaba: ¿Nadie ha pensado que ese señor no está fino? Porque sabe de la tele y de la industria muchísimo, que empezó de niño. La pandereta no la tiene fina". Además, tanto Broncano como ella se lamentaban que este acontecimiento hubiera empañado la única victoria española de la noche, la de Alberto Mielgo con su corto El limpiaparabrisas; asistente a La Resistencia, después de las pérdidas de Javier Bardem y Penélope Cruz en sus diferentes categorías.

«Will Smith no tiene la pandereta fina. Ha sido un ejemplo terrible»



Que no ensombrezca esa hostia el Oscar que ha ganado Alberto Mielgo 👏🏻 pic.twitter.com/3ncwf8tqSn — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 28, 2022

Ana Milán también opina

Mejor actor de reparto para Will Smith. — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) March 28, 2022

La actriz Ana Milán, que destaca por su gran actividad en redes sociales, no ha dejado de opinar tampoco del tema del momento, siempre otorgando un punto de humor al asunto. De esta manera comentaba en su cuenta de Twitter lo sucedido durante la noche de los Oscar: "Mejor actor de reparto para Will Smith", un juego de palabras que no ha tardado en viralizarse, acumulando más de 100.000 "me gustas" y casi 14.000 retuits.