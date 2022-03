Anabel Pantoja estalla y abandona el plató tras una fuerte bronca con Gema López

Un día ha pasado desde la emisión del docuserie de Isabel Pantoja, que recoge la versión de la historia que la propia tonadillera hubiera deseado que se hiciese pública. Unas imágenes que desataron las lágrimas y el enfado de Anabel en el anterior programa de Sálvame y que, hoy, lejos de apaciguar las aguas, se han vuelto a avivar.

La sobrinísima ha dictado sentencia declarando culpables e inocentes a todos aquellos que se han atrevido a prejuzgar a su tía, Isabel Pantoja, y que han contribuido a crearle una imagen de mala persona. Estas palabras que, ya se pronunciaron de alguna manera en el programa de ayer, hoy Anabel Pantoja, lo ha vuelto a recalcar. Esta vez, no ha dudado, en señalar a aquellos que critican a su tía recordando algunos de los momentos más dolorosos de su vida. Es aquí, donde se ha desatado una gran trifulca con Gema López, colaboradora de Sálvame.

Anabel ha metido en el saco a la periodista y la ha calificado como "culpable". Por su parte, Gema ha querido defenderde de esas acusaciones y le ha recordado la información de que su tía ha desheredado a sus dos hijos. Lo que ha desatado un tenso enfrentanmiento entre ellas: “La información que diste era falsa. Ella no ha cambiado el testamento”, ha declarado la sobrina de la artista.

Gema, con un tono más apaciguador, pero sin amedrentarse la ha preguntado: “¿A qué fue al notario?”. A lo que Anabel, muy molesta con la pregunta le ha respondido: “Pero... ¿A ti qué te importa?”. Este intercambio de palabras ha desatado un gran duelo entre ambas y ha terminado con el abandono de la sobrina de la tonadillera del plató lanzando un mensaje claro: “Si ella da una noticia, yo le desmiento y se me tiene que respetar igual que yo le respeto a ella. No lo ha hecho, lo sé por fuente directa, más claro no lo puedo decir. Yo me voy, he terminado mi trabajo en este programa”, ha manifestado Anabel dejando claro que su abandono significaba el fin de su etapa en el programa de por las tardes de Telecinco.

Belén Esteban, Jorge Javier y la propia Gema han salido detrás de ella para tratar de relajarla y Anabel ha vuelto a ser franca: "No aguanto esto más. A mí ni se me escucha. Desde que he llegado a este programa cada vez que he hablado se han reído de un montón de cosas, solo se me escucha cuando es un tema de mi familia y si doy una información respetadme”, ha recalcado la influencer.

Jorge Javier ha explicado el porqué del malestar de Anabel

Belén Esteban vuelve a ser su pañuelo de lágrimas y ha tratado de apoyarla y calmarla durante la emisión del programa, fuera de plató y ha sido justo en ese instante, cuando Jorge Javier Vázquez ha confesado que, el verdadero motivo por el que Anabel está algo más irascible y por tanto, atravesando un mal momento, en el día de hoy, era por Omar: “Ha comido hoy con Alexia”.