Anuel AA es uno de los que ha apoyado públicamente la actuación de Will Smith

El puñetazo de Will Smith a Chris Rock ha abierto un debate sobre la clase de humor que hay en eventos como los Premios Oscar y la reacción a este tipo de bromas. A Jada Pinkett Smith no le gustó nada el comentario que hizo el anfitrión de la gala sobre su alopecia y, aunque su marido empezó riéndose y tomándoselo con humor, tras ver el daño que habían provocado esas palabras en su mujer, no dudó en subir al escenario y propinarle un puñetazo al cómico.

No es la primera vez que Chris Rock cargaba las tintas con Jada Pinkett Smith, ya lo había hecho en 2016 y aunque parece que esta será la última vez que lo haga, no va a salir indemne de esta. Tampoco Will Smith. La Academia ha condenado públicamente cualquier tipo de violencia y ha abierto una investigación para ver hasta dónde pueden llegar las consecuencias.

En general, ayer la inmensa mayoría condenó la actuación de Will Smith y él mismo, hace unas horas, ha compartido un comunicado en el que expresa su arrepentimiento y pide disculpas por su manera de gestionar las emociones.

El apoyo de Anuel AA

Pero no todo el mundo se ha mostrado tan crítico con su salida de tono. Hay quien incluso la ha apoyado. Primero vimos el tuit de Jaden Smith asegurando que "así es como nosotros lo hacemos". Pero no ha sido el único. Anuel AA compartió en sus stories el momento del puñetazo y escribió al lado: “Ya saben, al payaso que tenga ganas de montar el circo hablando de Yailin le va a pasar lo mismo".

Y no contento con lanzar la amenaza respaldando la actuación violenta de Will Smith, ha ido más allá. “Si no es en televisión pues ya ustedes saben (Anuel 2016) va a ser peor”, añadía haciendo referencia al tiempo que pasó en la cárcel.

"Y que Dios te bendiga cuando termine yo contigo, para que aprendas y no te vuelva a pasar en otra ocasión", añadía por si su advertencia no había sido suficiente todavía. "Pal que se quiera poner payaso con Yailin eso es lo que le va a pasar", terminaba escribiendo en sus stories.

Anuel AA defiende el comportamiento de Will Smith en los Premios Oscar. / @anuel / Instagram

Está claro que hay opiniones dispares, aunque las que fomentan la violencia no deberían ser ejemplo para nadie.