Harry Styles estrenará nueva canción, 'As it was', el próximo 1 de abril

El estreno del tercer disco de estudio de Harry Styles ya tiene fecha. Apenas 5 palabras le han servido al británico para revolucionar completamente la industria musical no solo del Reino Unido sino a nivel internacional. Después de unos días de silencio después de anunciar su nuevo elepé, Harry's house, ya sabemos que su primer sencillo de presentación será As it was.

Así lo confirmaba con un escueto mensaje en el que se le puede ver estirando los músculos en un traje que parece de lycra rojo: "As it was. April 1". Teniendo en cuenta el humor del británico así como la fecha elegida para el estreno más de uno ha tenido dudas de la veracidad del anuncio.

Pero parece casi seguro que Harry Styles ya tiene decidido el día en el que su nueva aventura musical echa a andar junto al público. Porque en realidad la producción del álbum así como la grabación del videoclip de esta canción As it was lleva semanas en boca de todos.

El intérprete fue 'pillado' en plena calle de Londres rodando un nuevo videolip que parece que podremos disfrutar muy pronto como parte de su nuevo disco. No estábamos preparados para la noticia y su posterior anuncio en las redes sociales nos pilló por sorpresa. Harry's House verá la luz el próximo 20 de mayo.

Tanto con su primer trabajo de estudio como con su segundo proyecto, el ahora solista ha dejado grandes canciones para el recuerdo como Watermelon Sugar, Sign of the times o Adore you. El listón está muy alto dentro de la escena musical inglesa pero si algo ha caracterizado al joven es su capacidad para adaptarse a los tiempos.

De momento tanto Harry Styles como todo su entorno, incluyendo su sello, siguen manteniendo en secreto importantes datos sobre este nuevo proyecto musical del que se rumorea que existe un listado de colaboradores pero del que no ha trascendido el listado de canciones ni la identidad de los mismos.

Aunque han pasado dos años y medios desde que Harry publicó su anterior disco, lo cierto es que Harry Styles no ha parado de trabajar en ningún momento ya sea en la música o en el cine donde ha filmado varios proyectos como Don’t Worry Darling y My Policeman. Por si fuera poco, su ingreso en el universo Marvel parece a la vuelta de la esquina.