Así suena ‘When You're Gone’, la nueva canción de Shawn Mendes

Shawn Mendes sabe como aumentar el hype. El canadiense lleva muchos años en la industria, consiguiendo ser uno de los artistas internacionales más queridos de todo el panorama musical gracias a sus canciones.

Lo hemos visto crecer musicalmente hasta convertirse en todo un adulto, demostrando que sus letras y su música son cada vez más maduras. Prueba de ellos son sus últimos dos discos: Shawn Mendes (2018) y Wonder (2020).

Parece que ahora llega una etapa más oscura del cantante. Y es que su ruptura con la cantante Camila Cabello, con quien llevaba saliendo dos años y medio, ha marcado su música. Lo vimos con It’ll Be Okey, una canción intimista con la que nos sorprendió el pasado mes de noviembre. Pero también con la canción que va a sacar este mismo jueves y donde sigue explorando este desamor: When You’re Gone.

Mendes cantó por primera vez este tema en directo el sábado 19 de marzo durante su actuación en el festival estadounidense SXSW. Cuando presentó la canción, Shawn aseguró que sus prioridades habían cambiado a lo largo de estos años y que ahora se ha dado cuenta de que quiere ser una persona completa.

Así suena la versión de estudio

Para que los fans vayan aumentando sus ganas de escuchar la nueva canción, Shawn ha compartido un pequeño adelanto en su cuenta de TikTok. El cantante ha subido un vídeo donde aparece sin camiseta y haciendo el mítico paso de Michael Jackson de andar hacia atrás.

De fondo suena su nueva canción, When You’re Gone. Se trata de un tema pop rock mucho más movido que su anterior single It’ll Be Okey,

Sin duda, se trata de una canción muy esperada por sus seguidores y seguidoras. Y es que parece que Shan va a volver a abrirse con sus fans.