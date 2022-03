Shawn Mendes presenta en directo su nueva canción: ‘When you're gone’

La fecha de lanzamiento del nuevo álbum de estudio de Shawn Mendes sigue siendo un misterio. Pero no por ello el artista deja de trabajar en un álbum del que ya ha estrenado varias canciones y del que acaba de presentar en directo un nuevo tema: When you're gone.

Lo ha hecho durante su último show en directo con motivo del festival estadounidense SXSW donde el público ha quedado encontado con el sonido de este nuevo tema en el que parece que su ruptura sentimental con Camila Cabello vuelve a ser el tema central de la misma.

"...Mis prioridades han fluctuado y mi enfoque ha cambiado a lo largo de mi vida... esos años en los que estábamos saliendo, ni siquiera siento que... incluso mientras estaba escribiendo este álbum, e incluso ahora, supongo, mi enfoque está realmente en, ¿cómo puedo ser una persona completa?" explicó el solista sobre su nueva situación y su nueva aventura discográfica.

La canción que sonó en directo el pasado 19 de marzo se presentará en las principales plataformas de streaming el próximo 31 de marzo. Será entonces cuando vea la luz este nuevo sencillo que recogerá el testigo de It'll be okay. Ese fue el primer inédito que lanzó desde que publicara Wonder en diciembre de 2020.

"It’s hard for me to let go of you, so I’m just trying to hold on (...) I don’t want to know what it’s like when you’re gone. I didn’t know that loving you was the happiest I’ve ever been. (...) I need to learn how to cope without you. I’m trying to protect myself but only you know how to" se escucha cantar a Shawn Mendes durante este directo.

Watch: @ShawnMendes debuts new track “When You’re Gone” at #SXSW “I’m just trying to hold on cause I don’t want to know what it’s like when you’re gone” 🥺 pic.twitter.com/JI8iO3McAf — Tim Chan (@mrtimchan) March 20, 2022

Esta parece ser la canción que el canadiense había ido adelantando algunos fragmentos en las publicaciones en las redes sociales los anteriores días. De momento el canadiense ha lanzado 2 canciones en los últimos meses, Summer of love y It'll be okay, que también podrían formar parte de su quinto disco de estudio. Y si a eso le sumamos los toques disco, electrónicos y guitarreros de estos adelantos podemos concluir que nos espera un álbum de los más variado.

El sucesor de Wonder (diciembre de 2020) está cada vez más cerca. A comienzos de año le hemos visto en el estudio y trabajando durante un viaje a Hawaii en el que parece muy satisfecho con sus nuevas composiciones. Y a juzgar por ese estreno en directo, nosotrxs también.