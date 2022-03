Patricia Pardo muestra su apoyo a Sol Macaluso ante las críticas por su manera de informar sobre la guerra

“Eres increíble ❤️”. Son las palabras de Sol Macaluso tras pasar por El programa de Ana Rosa y conocer en persona a Patricia Pardo. La presentadora del programa matinal de Telecinco no dudó en mostrar su apoyo a la reportera tras entrevistarla en plató tras su regreso de Ucrania.

Macaluso ha revolucionado el periodismo de guerra mostrando una humanidad y subjetividad que no todo el mundo ha entendido. Reconocía en plató que le han dolido las críticas, pero no tiene intención de cambiar su manera de comunicar.

“Quizás para algunos puristas es un delito exteriorizar sentimientos, pero es que, a veces, no elegimos sentir. ¡Viva la comunicación! @sol.macaluso #ucrania #regreso #ar #elprogramadeanarosa #macaluso #guerra #encuentros #compañeras”, escribía Patricia Pardo junto a una foto de ambas fuera de cámaras.

“Siempre es depende quien exteriorice, amiga. 😉”, matizaba Máximo Huerta. “No puedo estar más de acuerdo, Patri. Para comunicar, hay que sentir y @sol.macaluso sabe mucho de cómo hacerlo, porque ella vive el Periodismo, así, con mayúscula. 💙💛🦋”, añadía Marisa Martín Blázquez.

Un cumpleaños feliz

Un regreso a España que ha despertado mucho interés y que hicieron que Macaluso pasara su día de cumpleaños de programa en programa en Mediaset contando su experiencia. “Un cumpleaños diferente… 😍 Gracias @mediasetcom por recibirme con tanto cariño, gracias @elprogramadeanarosa por tantas sorpresas y calidez humana, y también gracias a mis grandísimas compañeras @patriciapardo_tv @ana_terradillos por estar conmigo también cuando se apagan las cámaras”, expresaba la periodista en redes.

“Me siento muy afortunada. Ojalá estos 27 añitos sean incluso mejores 26 que se van. Gracias a todos por sus mensajitos 💕🙏🏼”, añadía. Y tras el periplo televisivo, terminaba el día rodeada de los suyos, su familia y Lena, la refugiada que ha venido con ella desde Ucrania.

“Cerrando un cumpleaños maravilloso en familia 🙏🏼 Gracias por tanto cariño, llevo todo el día agradeciendo, pero no puedo parar porque me explota el corazón de amor ♥️. Hoy varias veces en el día la gente mencionaba mi humanidad o empatía, dicen que eso traspasó la pantalla a la hora de informar y contar historias, pero cada vez que me lo dicen no puedo evitar emocionarme porque soy todo lo que soy gracias a mis padres”, admitía en redes.

“Dicen que uno los elige antes de venir al mundo, y agradezco cada día por haberlos elegido a ellos. Siempre me enseñaron que todo se construye desde el amor y desde la humildad, además del trabajo duro y con uno mismo, porque para ser buen profesional primero hay que ser buena persona. Lo pude ver y aprender de ellos cada día”, añadía dejando clara la unión que tiene con su familia.

“Papi, Mami, Pía, Dana, Lena, Marti, Max, Stephan, amigos, compañeros de trabajo, y todos ustedes: gracias por regalarme un día tan maravilloso ♥️”, terminaba.