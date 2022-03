Carlos Torres (Charly Flow) nos desvela cómo fue realmente grabar ‘La reina del flow’ con Rauw Alejandro

A Carlos Torres muchos le siguen llamado Charly Flow, es lo que tiene haber dado a un personaje que ha enamorado a medio mundo gracias a una serie que no sale del ranking de lo más visto en Netflix pese a que su segunda temporada se estrenó hace unos meses.

La reina del flow le ha permitido convertirse en una estrella del reguetón (de momento sólo en la ficción) y eso le ha permitido codearse con grandes del género como Sebastián Yatra o Karol G. En un principio no quiso hacer la audición para el personaje por el tema de cantar, pero al final, se presentó y convenció.

El personaje le ha cambiado la vida y le ha permitido vivir momentos inolvidables como aquel rodaje en el que compartió escenario con Rauw Alejandro. De ese momento tan único, hemos podido hablar con él.

¿Te has llegado a sentir estrella del reguetón?

Cuando estoy en los zapatos de Charly, sí, del resto todavía no, pero cuando estuve canatando con Rauw, sentía que estaba en el Madison Square Garden, me olvidé de mis compañeros, de las cámaras. Era fanático de Rauw, escuchaba su música y estar ahí en el escenario con él, compartiendo, me sentía… un Bad Bunny era un tonto al lado mío, yo me sentía el más.

¿Cómo fue esa relación con Rauw en el momento de grabar?

Increíble. Tanto él como su equipo de trabajo fueron muy queridos. Rauw conocía la primera temporada y la historia y conocía mi personaje. Sabía dónde estaba llegando y le había gustado porque aceptó la invitación. Para uno es muy chévere recibir a un invitado que está conectado con la serie, que conoce los personajes, que conoce la historia.

Aun así, tiene que imponer ponerse a cantar con Rauw, ¿no?

Sí, yo estaba un poco nervioso. Pero cuando hablas con él y te das cuenta de que tiene una energía muy sencilla, muy chévere, muy bonita, te relajas y salimos a gozar. Él dirigía prácticamente, decía, ‘yo salgo aquí y después tú entras’… y yo era como, ‘Rauw, lo que tú quieras’. A veces nos preguntaba si podía hacer algo, ‘Rauw, aquí puedes hacer lo que quieras, no hay problema’. Pero él también tenía algunas dudas, me decía, ‘una cosa es rodar los vídeos, pero esto es otra cosa’. Yo le decía, ‘hermano, tú aquí puedes hacer lo que quieras, tranquilo, olvídate de la cámara y gózatelo”.

No sé si cuando rodasteis juntos ya andaba Rauw con Rosalía, pero, ¿has llegado a conocerla a ella?

No he tenido la oportunidad de conocerla todavía, pero me encantaría. No he escuchado todavía su disco, pero sí un par de canciones y me apareció en redes sociales la broma que hizo cuando se disfrazó de reportera, pero no he tenido la oportunidad de conocerla.