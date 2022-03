Tamara Gorro le pone nombre a la enfermedad contra la que lucha: depresión y ansiedad mental

Tamara Gorro sigue tratando de visibilizar la importancia de cuidar la salud mental. La influencer ha aprovechado su altavoz en las redes sociales para sincerarse sobre la difícil situación que está atravesando en los últimos tiempos y de paso, volver a poner el tema de la salud mental en la palestra.

Gorro, tal y como ha recogido Divinity, ha aprovechado un momento de intimidad en el coche mientras esperaba a sus hijos para compartir con sus dos millones de seguidores en Instagram el nombre propio del trastorno que le han diagnosticado, algo que había evitado hacer hasta el momento en el que se encontrase con fuerzas suficientes para afrontarlo públicamente.

"Llevo varios días queriendo dar este mensaje, pero no tenía fuerzas. Lo llevo aquí dentro y lo tengo que soltar. La enfermedad contra la que estoy luchando la padecen millones de personas. Yo llevo un año y medio combatiéndola. Y ahora sí lo voy a decir... Yo tengo el diagnóstico de una depresión con un grado bastante grave, con trastorno de ansiedad y ansiedad mental", ha explicado la excolaboradora de televisión a través de varios stories de Instagram.

Tamara ha querido recalcar que "la depresión es una causa de muerte" y que, por lo tanto, la sociedad debe darle la importancia que se merece y trabajar para combatirla. "Yo me he tirado muchísimo tiempo en la cama, estoy en tratamiento psiquiátrico, al igual que muchísimas otras personas, y no ayudan nada ciertas cosas, que es el mensaje que quiero lanzar", ha continuado explicando la influencer para tratar de hacer pedagogía sobre la gran relevancia de cuidar la salud mental.

Tamara, una mujer positiva dispuesta a superar la enfermedad

Pese a que en los últimos meses Tamara Gorro se ha propuesto darles voz a los enfermos de salud mental y visibilizar trastornos como la ansiedad y la depresión, la exmodelo no ha dudado en seguir trabajando en sus redes sociales y en mandar mensajes positivos a todos aquellos que la siguen.

Además, también ha querido compartir, siempre desde un punto de vista positivo y pedagógico, su trabajo para recuperar los más de 10 kilos que ha perdido en los últimos meses llegando a compartir hace unas semanas una imagen en la que se puede ver el cambio que ha experimentado su cuerpo después de haber perdido tanto grasa como gran parte de su masa muscular.

Tamara quiso dejar claro a todos sus seguidores que sin salud o existe un cuerpo bonito. "Querer el cuerpo de otra persona es un gran error. Cada uno tiene su constitución y de ahí parte la base para que tú marques los objetivos que desees tener porque te hagan bien", explicó a todos aquellos que en las últimas semanas le habían dicho que se le estaba quedando un cuerpo muy bonito.

"Nada en exceso es bueno. Hay mujeres que tienen problemas de delgadez o problemas de obesidad. Ni una es mejor ni otra es peor. ¿Sabéis por qué? Porque no existe el cuerpo perfecto, así que nunca os guieis por estereotipos que hoy por día, se muestran para ser perfectos", recalcó Gorro para acabar sosteniendo que, si ella pudiese elegir, ganaría todos aquellos kilos que ha perdido desde que enfermó. "Estaba más guapa sin duda, y por supuesto, más sana", sentenció la influencer.