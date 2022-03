El emocionante momento en el que Coldplay subió a un fan al escenario para cantar con ellos

Coldplay subió a un fan al escenario en su concierto en Monterrey con motivo de la gira “Music Of The Spheres” que está realizando el grupo británico por Latinoamérica. Bernardo, como se llamaba este fan, levantó una pancarta en mitad del espectáculo que decía “¿Puedo tocar Gravity a piano con vosotros?”. Chris Martin leyó el cartel y tomó la iniciativa de subirle al escenario.

Tal y como pidió el joven de 17 años, tocó a piano junto a Chris Martín el tema Gravity, perteneciente a X&Y, uno de los primeros discos del grupo, publicado en 2005. Una versión de la canción original de la banda Embrace.

Me siento tan afortunado de haber tenido la oportunidad de tocar Gravity con Chris Martin. Muchas gracias @coldplay por esta noche. https://t.co/6bQEdxupZg — Bernardo Santos (@Bernardostoss) March 27, 2022

Coldplay durante esta gira por el continente suramericano no es la primera vez que realiza actos de este estilo hacia a sus fans. El pasado 19 de marzo, en Costa Rica, el grupo invitó al concierto un grupo de personas con discapacidad auditiva. Para que pudieran seguir el espectáculo al completo aportaron a este grupo de fans unos chalecos especiales que les hacían sentir los sonidos a través del tacto y las vibraciones. Además, fueron acompañados por personal capacitado que les hacían una traducción de las letras de todas las canciones. Chris Martín haciendo un guiño a este hecho, interpretó Something just like this en lengua de signos. Durante los próximos conciertos, se siguió el mismo procedimiento haciendo unos espectáculos inclusivos y accesibles a todo el mundo.

El grupo británico también consiguió realizar un concierto ecológico. Exigió que una empresa especializada se encargase del reciclaje al completo de todos los desperdicios que se generaron durante los conciertos. Los productos como los fuegos artificiales o las pulseras de luz de los fans eran de elaboración biodegradable.

Coldplay está recorriendo el mundo con su gira “Music Of The Spheres”, con motivo del lanzamiento de su último álbum del mismo nombre, que cuenta con canciones con Selena Gomez, We are King o BTS. En 2025, el grupo liderado por Chris Martin tiene previsto retirarse de la música con un último disco. Mientras eso sucede, la banda británica está nominada a los Premios Grammy en la categoría de Mejor performance de dúo/grupo pop por Higher Power.