‘Concert for Ukraine’: el mundo del pop se une para apoyar a Ucrania, con Ed Sheeran y Camila Cabello

“Concert for Ukraine” reunió en Birmingham a algunos de los cantantes más populares, como Ed Sheeran, Camila Cabello, Anne-Marie o Tom Odell, para realizar un espectáculo benéfico a favor de los refugiados ucranianos. El evento fue organizado por las cadenas británicas ITV y STV para destinar los fondos recaudados al Comité de Emergencia de Desastres (DEC). El dinero alcanzado estuvo en torno a los 12 de millones de libras entre la venta de entradas, publicidad y donaciones públicas.

En el evento, los actores Eddie Marsan y Tamsin Greig leyeron dos historias de refugiados ucranianos donde contaron su huida del país. Entre los intérpretes estuvo Jamala, ganadora de Eurovisión 2016 con Ucrania, quien tuvo que huir con sus hijos cuando comenzó la guerra, llevándose los aplausos cuando ondeó la bandera ucraniana en el escenario. Cantó el tema con el que se proclamó vencedora del festival, 1944.

Ed Sheeran y Camila Cabello tampoco se quisieron perder este evento, cantando Perfect y Fix You, de Coldplay, respectivamente. Además, interpretaron su colaboración Bam Bam, siendo la primera vez que lo hacían juntos, llenando de alegría el concierto benéfico con un gran cuerpo de baile a sus espaldas para complementar las voces de ambos artistas.

Ed Sheeran y Camila Cabello durante "Concert for Ukraine" / John Phillips/Getty Images

Tom Odell tocó con el piano su tema Another Love, el cual se ha convertido en un himno de solidaridad en redes sociales respecto al conflicto de Ucrania. Anne Marie interpretó Beautiful y The Manic Street Preachers volvió a cantar después de varios años la canción If You Tolerate This Your Children Will Be Next. Billie Eilish y su hermano Finneas hicieron una aparición breve a través de vídeo mostrando su apoyo y solidaridad con los refugiados ucranianos.

La muestra de solidaridad del público inglés reunió en el Resort World Arena, de Birmingham, a 8.000 espectadores, que no dudaron en dar su apoyo al pueblo ucraniano en este trágico momento.

Otras iniciativas solidarias

El mundo se ha sumado a la realización de actos benéficos para recaudar dinero y donarlo a las ONGs que están ayudando a las personas ucranianas que huyen de la guerra. En el continente americano varios de estos eventos han tenido relevancia, como el realizado por el Metropolitan Opera de Nueva York con 3850 asistentes recaudando dinero para el Ministerio de Exteriores de Ucrania o en London (Canadá) con el concierto benéfico Aeolian Hall, donde obtuvieron 30000 dólares destinados para Cruz Roja tras dos días de espectáculo.

También el próximo 8 de abril se celebrará “Stand up for Ukraine”, una manifestación en redes sociales en la que participarán artistas como Billie Eilish, The Weeknd o Radiohead para recaudar fondos para Ucrania y también para otros lugares en guerra como Yemen, Sudán del Sur o Afganistán.