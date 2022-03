Lauren Jauregui participa en el disco “Big Femme Energy Volume 1”

Lauren Jauregui forma parte del proyecto de Femme It Foward con una canción llamada While I’m Alive, parte del disco Big Femme Energy Volume 1. El trabajo es parte de una compañía de música y entretenimiento liderada por mujeres para promover el feminismo interseccional y las oportunidades entre jóvenes racializadas. El álbum fue lanzado el pasado 9 de julio, pero acaba de salir su making off mostrando imágenes de las artistas que participaron en él, como es el caso de Lauren Jauregui u otras de ámbito R&B como Kiana Ledé o Tayla Parx.

La exintegrante de Fifth Harmony siempre se ha mostrado activa en la lucha por las causas sociales como el feminismo, el colectivo LGTBIQ+ o el racismo. Hace poco menos de un mes, lanzó su propio podcast sobre salud mental, haciendo un homenaje a la espiritualidad. En palabras de la propia artista es un espacio para la reflexión y la honestidad. El podcast ofrece una visión de una nueva Tierra y sirve para cuidar la mente, el cuerpo y el espíritu.

No es un proyecto abierto a todo el mundo, por el momento, sino que solo está disponible a través de la plataforma Patreon, donde se necesita suscripción y cada martes se publica un nuevo programa.

En noviembre del pasado año, lanzó el que fue su primer álbum de estudio, Prelude. Un disco en el que la artista se desnuda, emocionalmente hablando, y del que se siente muy orgullosa. Tuvo la oportunidad de explorar diferentes caminos y construir un disco con un sonido propio, digno de la cantante. Asegura que se siente libre y que puede hacer aquello que en su etapa en la girlband Fifth Harmony no pudo desarrollar.

Lauren Jauregui quiere combinar la música anglosajona con toque R&B con sus raíces latinas. Así lo demuestró con los lanzamientos de canciones como Colors o Falling, y los temas en español Lento, en colaboración con Tainy, y Nada junto al español CTangana.