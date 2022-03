El nuevo trabajo de Ortega Cano que le aleja de sus problemas

José Ortega Cano tiene nuevo trabajo. El ex torero va a ocupar un puesto como vocal del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. El fichaje le ha hecho muy feliz a Ortega Cano que espera que su experiencia como torero le sirva en el proyecto en el que se embarca ahora. Ortega Cano siempre ha estado vinculado al mundo del toro bien como matador, ganadero o como apoderado. Su carrera profesional como matador finalizó en 2017. Entre los años 1980 y 1990 Ortega Cano fue considerado una figura del torero tanto en España como en países de sudamérica donde tenía una legión de seguidores.

El diestro pasa por días complicados en su familia y seguro que estar más ocupado con temas laborales le sirve para ver las cosas desde otra perspectiva. Hace unos días se sabía que el torero y su hermana no mantenían una buena relación desde hace años. El plató del programa de Telecinco Viva la vida fue el escenario de un fuerte encontronazo entre su mujer Ana María Aldón y Conchi Ortega. Tras la escena presenciada por los espectadores, el propio torero aseguraba a su entorno que estaba cansado de que los problemas familiares se airearan en las televisiones. Las dos mujeres no se llevan bien. De hecho, Aldón no es una mujer que haya caído en gracia en la familia del diestro.

Recientemente su mujer defendió al torero de aquellos que le tildaban de tacaño. Ella aseguraba que no es así ya que por ejemplo le ha pagado la carrera y le ha resuelto problemas económicos aunque ahora mismo ya tienen cuentas separadas.

El torero Miguel Abellán es el actual director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, dependiente de la Consejería de Presidencia, y cobra un salario de 75.084 euros anuales, según el portal de Transparencia. Si Ortega Cano cobrara esta cifra tendría un problema menos pero los vocales del Centro Taurino no reciben remuneración económica. Por lo que su puesto lo hace por amor al arte taurino y para aportar su conocimiento a este mundo.

El Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid es un órgano de gestión sin personalidad jurídica adscrito a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. Es el encargado de la plaza de toros de Las Ventas de Madrid y todo lo que la rodea como gestión de eventos o coordinación.