Joana Marcús, con más de 600.000 seguidores en Instagram, demuestra que los jóvenes sí leen

Joana Marcús es una joven mallorquina de 22 años que comenzó a escribir siendo apenas una niña y que ya ha publicado más de una docena de novelas. Empezó a compartirlas de manera digital y ahora acaba de lanzar la segunda en papel. Se trata de Ciudades de humo, la primera parte de una trilogía distópica que nos lleva al futuro para descubrir una historia de amor y amistad con inteligencia artificial por medio.

Es la única española que ha logrado colarse en el top 10 de wattpad y es que sus novelas han tenido más de 50 millones de lecturas. Sobre todo, de chicas entre 16 y 20 años “con ganas de leer, de devorar libros”.

Muchas de esas lectoras le han seguido los pasos hasta otras redes sociales, de ahí que, por ejemplo, en Instagram, acumule más de 600.000 seguidores. Con muchos de ellos se encuentra en sus firmas de libros que deben ser agotadoras, aunque ella solo lamenta que acaben.

Está recorriendo España y en uno de esos huecos que le permiten su apretada agenda hemos podido charlar con ella para confirmar si definitivamente, los jóvenes leen o no leen. Ella lo tiene claro.

Dicen que los jóvenes no leen, ¿qué le dirías a la gente que sigue pensando así?

Les diría que los jóvenes han demostrado que leen y que no solo leen, sino que también escriben. Las novelas juveniles, ahora mismo, están super arriba tanto en ebook, como en papel, como en cualquier formato y se está demostrando que leemos y leemos muchísimo.

¿Qué leen los jóvenes?

Un poco de todo. Hasta hace unos años se creía que solo leían romance, pero ahora, los más vendidos son los de fantasía. Hace poquito eran los de ciencia ficción, cuando se pusieron de moda las distopías. Depende un poco de la época, pero, en general, hay de todo.

¿Cuándo empezaste tú y qué te llevó a escribir?

Yo empecé siendo bastante pequeñita porque todavía no existían las plataformas de escritura, sino que había blogs temáticos. Por ejemplo, a mí me gusta la fantasía, pues me voy a buscar un blog de fantasía donde escriba mi historia, que normalmente eran más cortas que un libro en sí. Mi hermanan mayor leía historias de famosillos que le gustaban y como le gustaban mucho, dije, yo también las leeré y a partir de ahí me metí en el mundillo y empecé a escribir yo también.

¿Y cómo llegaste a Wattpad?

Una amiga se enganchó a una historia de la plataforma que ya no me acuerdo ni cuál era y me dijo que intentara leerla porque seguro que me encantaría, que era una pasada. La historia sé que no me gustó mucho, pero sí que me enganchó y me quedé en la plataforma.

Desde entonces has escrito y compartido muchas historias, pero, ¿recuerdas la primera?

La primera fue cuando tenía 12 o 13 años que se titulaba Irresistible propuesta y era sobre todo romance. En ese momento era cuando el boom de A tres metros sobre el cielo, la película de Mario Casas y, entonces, todo lo que leías era malotes con chupa de cuero y chicas buenas que se enamoraban entre sí y de eso iba la historia básicamente.

Tú has publicado mucho de manera digital, ¿qué cambia con el papel?

Con el papel, como que ya no estás solo delante de la pantalla, porque en digital es un poco tú solo contra el mundo. Pero cuando estás en papel tienes la ayuda de tus editores, de los correctores, de los maquetadores y todo el mundo tiene mucha experiencia y te ayuda a ver cosas que, a lo mejor, tú solo no verías.

Estás en el top de Wattpad, la única española, ¿qué supone eso para ti?

Para mí sí que fue una emoción en el sentido de que más allá de ser la única, estar en el top… con la cantidad de gente que hay ahí, la cantidad de ideas que hay, que te destaquen a ti es muy difícil y es un honor. Sientes un poco el síndrome del impostor. A ver si me lo merezco, a ver si igual debería estar otra persona en mi lugar, siempre te pasa.

En Netflix cada vez vemos más películas sacadas de historias de Wattpad, ¿ya tienes apalabradas las tuyas?

Yo tengo clarísimo que no voy a hacer ninguna.

Qué rotundidad, ¿por qué?

Principalmente porque soy muy, muy cuidadosa con mis libros y la perspectiva de que pasen por tantas manos, por tantos cambios, creo que no lo disfrutaría y también porque no soy muy fan de las adaptaciones. Hay algunas que me encantan y otras que no me gustan nada y me daría muchísimo miedo que mi libro terminara siendo uno del montón malo, de los que no me gustan.

Acumulas más de 50 millones de lecturas, ¿uno es consciente de lo que supone una cifra así?

Creo que nunca eres del todo consciente porque en tu cabeza son sólo números que ves en una pantalla, pero tampoco lo ves en la vida real. No ves a 50 millones de personas persiguiéndote, entonces es un poco difícil hacerse una idea de la magnitud.

Presentas Ciudades de humo, la primera entrega de Trilogía de Fuego. ¿Muchas diferencias respecto a la versión wattpad?

Hay bastantes diferencias, sobre todo, porque es una historia que escribí hace bastante tiempo. Hacía tiempo que no lo tocaba e iba con una idea mucho menos establecida que, a lo mejor, un libro que he modificado hace un año. Cuando tienes la cabeza tan abierta se te ocurren nuevos personajes, nuevas tramas, hay de todo.

Tu editorial las compara con La casa de papel o El juego del calamar, a mí más bien me ha recordado a Divergente o Los juegos del hambre, ¿cuáles son tus referentes?

Diría que también va por la línea de Los juegos del hambre porque lo escribí justo en la época en la que dio el boom la novela distópica en juvenil.

¿Qué es lo que más te gusta de la tuya?

De la mía me gusta que haya mucho diálogo, que la narración sea muy fluida, que sea fácil de leer, en plan que no tengas que pararte a pensar qué está pasando aquí, ahora qué sucederá, sino que simplemente sigas leyendo y sea muy cómodo.

Tienes una protagonista empoderada, en línea con lo que se lleva ahora, ¿qué es lo que más te gusta de ella?

Me gusta mucho hacer protagonistas que parezcan humanas, en plan que no sean perfectas, que tengan sus virtudes y sus defectos y que en algún momento igual te caigan mal, como te caigan bien, como cualquier persona que te cruzarías en tu día a día.

En el libro hay un alegato hacia la imperfección, ¿imprescindible en estos tiempos?

Te diría que sí. A veces con las redes sociales no nos damos cuenta e intentamos buscar la vida perfecta, la felicidad absoluta, ser como tu ídolo que también enseña una vida perfecta en fotos y luego nunca es así, entonces, a veces, es importante recordarnos que tenemos derecho a cometer errores y a no ser perfectos.

¿Por qué gusta tanto que los protagonistas masculinos sean de carácter difícil?

Buena pregunta…jajajaja…creo que es lo que hace que el romance tenga su cosilla que te enganche, que no todo sea perfecto desde el principio, sino que tengan que luchar un poco para comprenderse, para gustarse entre sí o para que uno confiese sus sentimientos.

Hay historia de amor, pero también hay historia de amistad, ¿con cuál te quedarías si tuvieras que elegir?

Me quedaría con la historia de amistad. Sí es verdad que la parte de amor es muy importante, pero la parte de amistad a veces no la valoramos lo suficiente y también es una parte crucial.

Tiene su punto romántico, pero también mucho punto de acción, ¿la combinación es la mejor apuesta?

Diría que sí porque te da varios géneros o varias tramas diferentes y es una forma de mantener al lector enganchado sin que sea todo sobre el mismo tema todo el rato.

¿De dónde sale el mundo distópico que has creado?

Tengo que admitir que lo escribí en la época de Los juegos del hambre, Divergente, El corredor del laberinto y entonces las bases ya estaban muy sentadas. Parecía que todos usábamos el mismo esquema y yo me basé un poco en él. Los mundos básicamente se parecen mucho, pero luego cada uno tiene como sus particularidades y es lo que diferencia los libros.

Introduces el tema de la inteligencia artificial, ¿es algo que te preocupa o te interesa especialmente?

En la época en lo que escribí tampoco era un tema que estuviese muy de moda. Creo que ahora mismo sí podría ser más inquietud porque ahora la tecnología está en su máximo esplendor, pero sí es verdad que cuando lo escribí tampoco le daba mucha importancia. Ahora puede despertar más curiosidad porque hay muchas teorías de lo que puede pasar y es interesante. Es una posibilidad que no creo que pase, pero ahí lo dejo.

Un mundo con inteligencia artificial, pero con protagonistas que escuchan música en iPods, ¿un punto de nostalgia?

Eso es como una característica común de todos mis libros. Siempre me gusta que tengan un lugar seguro al que acudir y en algunos son películas, en otros es música y en ellos es música porque muchos de los personajes tienen como recuerdos de su vida pasada, de antes de que sucediera todo lo que sucede en el libro y pensé que los ipods serían una buena opción, en plan algo que podría perdurar a través del tiempo y la música, que no tiene fecha.

¿Qué playlist tenías en la cabeza cuando ponías los cascos a tus protagonistas?

La mayoría de canciones que salen en la historia son canciones que me ponían mis padres cuando era pequeña, cuando íbamos en coche. Les recuerdo a ellos cantándolas a todo trapo, aunque cuando las ponían todo el rato, llega un punto en el que ya creo que las odiaba un poco porque estaba cansada de ellas, pero luego cuando crecí ya volvieron a gustarme y empecé a escucharlas y justo fue cuando empecé a escribir este libro. Fue como el timing perfecto.

¿Sueles escuchar música cuando escribes?

Depende mucho de lo que esté escribiendo. Cuando quiero meterme mucho en la historia sí que me pongo música, sobre todo, para evadirme cuando hay ruido alrededor. Pero si estoy sola, no suele escuchar nada.

Tienes otra novela llamada La última nota, no la he leído, pero supongo que tendrá mucho de música, ¿no?

Sí, porque el protagonista es un guitarrista y los protagonistas se comunican a través de canciones. Se van dedicando canciones para expresar sus sentimientos para no decirlos en voz alta y la música es un pilar fundamentalísimo.

¿Qué papel juega la música en tu vida y qué es lo último que has escuchado?

Tengo que admitir que me acompaña bastante. Además, ahora que estoy haciendo bastantes viajes, en el avión, en el tren, en el autobús, donde sea, siempre estoy escuchando música. Y lo último que he escuchado creo que es algo de Rosalía, la de G3N15. Me ha parecido una pasada, es la que al final tiene el audio de la abuela, es una ternura, me gusta mucho. Aunque no te guste Rosalía tienes que admitir que sus canciones son buenas y que enganchan.

En mayo saldrá el segundo volumen y antes de que acabe el año, el tercero, ¿qué nos podrías avanzar de estas dos entregas?

Puedo contar que la historia de los protagonistas sigue en ambas y que la cosa se pone cada vez un poco más tensa, hay cada vez más acción, los protagonistas expresan cada vez mejor sus sentimientos, van descubriendo poco a poco cosas que a lo mejor en el primer libro quedaban un poco inconclusas y, al final, el broche de oro creo que les puede sorprender.

Espero que, para bien, que ya sabes lo que gusta en este país un final feliz.

No te creas, hay muchos fans de los finales abiertos y de los finales trágicos, hay de todo.

De todas formas, 22 años y un montón de novelas escritas, ¿de dónde sacas el tiempo?

Es una buena pregunta. Creo que cuando algo te gusta sacas tiempo de donde sea. A mí me gusta escribir y si paso un día sin escribir ya lo noto, necesito hacerlo sí o sí.

¿Quién suele ser tu primer lector?

Puede ser una de mis amigas escritoras o mi madre. No hay mejor crítica y más sincera que una madre.

¿Y qué opina tu madre de tener una hija con una carrera tan prolífica siendo tan joven?

Mi madre creo que todavía está un poco flotando en las nubes y todavía no se ha situado, pero no la culpo porque yo estoy igual. Ha sido todo como muy rápido. Es algo con lo que siempre sueñas, pero te piensas que no vas a llegar a conseguirlo, entonces, cuando llega, te quedas un poco que no sabes dónde meterte.

¿Tienes vida de joven, de salir con los amigos, de ir de fiesta…?

Sí, la verdad es que sí. Mi vida, en general, aparte de las firmas y de la promoción y tal no ha cambiado en absolutamente nada. Tengo mi grupo de amigos de toda la vida y sigo saliendo con ellos siempre que puedo.

¿Eran lectores como tú o los has convertido?

Algunos eran lectores, otros se resisten, pero en eso estamos, a ver si los convenzo un poco.

También estudias psicología, ¿eso te ayuda a la hora de crear personajes?

La verdad es que sí, te ayuda a ver cosas que, igual, si no lo has estudiado, si no te pones con el tema, no te fijarías en ellas. Y también te ayuda un poco a formar la personalidad de los personajes, pero también a hacerles el feedback de las cosas que les han pasado y que les han llevado a ser como son.

Te ayudará también a lidiar con tu comunidad de fans que es muy nutrida. Cuéntame alguna historia que hayas vivido con ellos que te haya impactado por alguna razón.

Hace poco, en la firma de Madrid, me acuerdo que ya estaba cogiendo la chaqueta para irme y vino corriendo una chica que ya le había firmado el libro, pero se ve que se había olvidado el regalo y me dijo que me iba a regalar una pulsera porque se la había hecho alguien que quería mucho y le había dicho que viajara mucho y que la llevara por todos lados. Me dijo: ‘Yo no puedo viajar, pero sé que tú lo harás, así que, llévala por todos lados por mí’. Y yo en plan, ‘¿seguro que quieres dármela?’. Y bueno, la llevo puesta.

Más de 600.000 seguidores en Instagram. Ni Elísabet Benavent, ni Javier Castillo, ni ningún otro bestseller… ¿de dónde viene tanta fidelidad?

Creo que influye mucho el hecho de que yo empecé en internet. Como puedes comentar, puedes dar me gusta, creas comunidad de alguna forma y sea comunidad te sigue a otras redes sociales. Cuando empecé a publicar en papel ya tenía esa comunidad, no asegurada, pero sí creada y te aseguraba cierto apoyo antes de empezar.

Si miramos tus redes es habitual ver comentarios de compañeros como Javier Ruescas, Blue Jeans, Chris Pueyo, Josu Diamond… estás muy integrada, ¿no?

Si te soy sincera, son todos muy simpáticos. Con las redes sociales es muy fácil interactuar y todos me han acogido con los brazos abiertos. Me siento super cómoda, y mira que a mí me cuesta a veces relacionarme con gente que no conozco, pero me lo han puesto super fácil.

¿Eras lectora de todos ellos?

Sí, y por eso a veces me daba vergüenza admitir en plan ‘que sepas que te sigo desde 2016, que conozco como todos tus libros’, porque me da miedo entrar en plan fan y asustarles, pero como que no, están acostumbrados y ya no se sorprenden por nada.

Como lectora, ¿cuál es el último libro que te ha enganchado?

Ahora me estoy leyendo Alguien está mintiendo y me ha sorprendido bastante porque al principio no me terminaba de enganchar porque partía de la base de El club de los cinco, de personajes super estereotipados adolescentes, y eso me aburre un poquito, pero a medida que avanzaba la trama me ha sorprendido para muy bien. Hay una serie de Netflix, pero no la he visto, pero me han dicho que es muy buena adaptación. Los fans están muy contentos.

Háblame de algún personaje del que tú te hayas enamorado.

Uy, si empezamos con esa lista te digo que no terminamos hoy. Diría que el más top, el más top de todos, el primero que leí en novela romántica que fue el Señor Darsy de Orgullo y Prejuicio.

Dices que los jóvenes leen, pero hay muchos todavía que no lo hacen, ¿qué les dirías?

Les dirías que leer es como cualquier otro tipo de entretenimiento que les pueda gustar, como mirar películas, ver series, escuchar podcast, cualquier cosa que les pueda gustar solo que traducido en un libro y leyendo con palabras y creo que les podría gustar. A veces encontrar el libro ideal es un poco difícil, pero buscando seguro que encuentran uno que les enganchando a la lectura, que es lo que nos pasa a todos los lectores.

Para acabar, ¿qué tema central le pondrías a Ciudades de humo?

Dancing in the moonlight (Toploader), que es la que escucha la protagonista.