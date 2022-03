Mala Rodríguez da una idea a sus fans con su última foto en la bañera

Mala Rodríguez siempre se ha mostrado muy natural en redes sociales. Esto es precisamente lo que ha hecho que muchos de sus seguidores -la mayoría- mantengan esa fidelidad con la artista. Y es que, ¿a quién no le gusta que su cantante favorita sea tan transparente con ellos como lo es Mala Rodríguez?

Pues bien. La de Jerez de la Frontera lo ha vuelto a hacer. Mala ha compartido una galería de fotos en su cuenta de Instagram para hacer partícipes a todos de este planazo. ¿Por qué planazo? Observa la primera foto y lo entenderás.

La intérprete de Aguante aparece posando desde la bañera mientras se come un plato de espaguetis a la boloñesa. En el resto de imágenes aparece justo después de salir del baño con un rostro lleno de felicidad. También comparte una página de su libro Como Ser Mala, que se estrenó el 30 de junio de 2021.

"Gran idea", dice uno de sus fans. "Me diste una buena idea", añade otro. Parece que el plan de comer pasta mientras te das un baño ha cautivado a más de uno/a.

La artista fue una de las protagonistas de la semana pasada tras su aparición en el programa Encuentros Inesperados. Estuvo junto a Carolina Iglesias, Luz Sánchez Mellado y Esperanza Aguirre para hablar sobre la figura femenina en la industria de la música. La rapera dejó claro que la sociedad sigue siendo machista. "Yo siempre hacía rap en un mundo de hombres y vestía con ropa ancha y no quería que me vieran de mujer como si fueran las ejecutivas con traje-chaqueta. Querían difuminarse entre los hombres. Pero a medida que fui despertándome empecé a disfrutar de todo eso sin que fuera malo. No entendía el estigma con eso", decía Mala.

Y tú, ¿también vas a copiarle el plan de ducha-pasta a Mala Rodríguez?