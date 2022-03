Mala Rodríguez, en ‘Encuentros inesperados‘: “Todo el mundo dice que las artistas somos put** de entrada”

Encuentros inesperados ha supuesto la vuelta al prime-time televisivo de Mamen Mendizábal en La Sexta. Y durante el programa emitido esta noche ha demostrado que no ha perdido el toque logrando reunir a 4 mujeres de perfiles muy distintos para hablar del papel de la mujer en la sociedad, del feminismo y de la liberación de la mujer en diferentes ámbitos: La Mala Rodríguez, Carolina Iglesias, Luz Sánchez Mellado y Esperanza Aguirre. Esta tertulia en clave femenina ha dejado muchísimos titulares como el que abre esta noticia: "todo el mundo dice que las artistas somos put** de entrada".

Entre la conversación sobre si a las mujeres les invalida publicar imágenes de contenido sensual en las redes sociales, la rapera ha dejado claro que la sociedad sigue siendo machista cuando se sigue juzgando a una mujer por lo que enseña o lo que no: "Dicen aquello de 'Se viste para mí'... Yo no me visto para mí, pero sí es cierto que me visto para la sociedad. Si me visto para la sociedad tenemos que ser un poco más libres y no estar pensando siempre en si dicen esto o aquello".

Incluso la cantante ha hablado de ese machismo en la industria musical en Encuentros Inesperados: "Para mí había sido una negación muy grande el físico y la feminidad. Yo siempre hacía rap en un mundo de hombres y vestía con ropa ancha y no quería que me vieran de mujer como si fueran las ejecutivas con traje-chaqueta. Querían difuminarse entre los hombres. Pero a medida que fui despertándome empecé a disfrutar de todo eso sin que fuera malo. No entendía el estigma con eso".

Todo apuntaba a que Esperanza Aguirre fuera la más polémica del encuentro y no defraudó con una de sus primeras declaraciones: "Yo soy super feminista pero discrepo de las actuales feministas que opinan que el sexo es una cosa que eliges. O sea que ya no hay mujeres, sino lo que tú crees que eres. Lidya Falcón y las feministas de toda la vida no están de acuerdo con esto. Lo que queremos las mujeres es la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Las que defendemos la igualdad de derechos y no queremos solo la igualdad en la justicia sino en la igualdad real somos las buenas".

El juicio que la sociedad hace sobre la belleza de las mujeres fue tratado tanto por Carolina Iglesias como por Luz Sánchez Mellado, llegando incluso a hablar de uno de los temas estrella de este 2022: Eurovisión y la polémica con Chanel, Rigoberta Bandini y Tanxugueiras.

Carolina Iglesias ha hablado del miedo que sienten las mujeres al salir a la calle y de la influencia de la educación en este tipo de pensamientos. #EncuentrosLibres https://t.co/Op4cuW4wBk — laSexta (@laSextaTV) March 24, 2022

Las dos invitadas hicieron hincapié en lo ridículo de las críticas y el odio hacia Chanel por su físico y hasta lo absurdo de la discusión. "Tan válida es una propuesta estética como la de Rigoberta Bandini que reivindica el cuerpo con una faja casi transparente como Chanel que sale poniendo de relieve sus poderes con la pechuga en bandeja y el culo en todo lo alto. Tan feminista puede ser tanto una como la otra. Mientras los hombres siguen gobernando el mundo y ahí es donde nos tenemos que plantar (...). Seguimos soportando la mirada machista de la sociedad. Me parece perfecto que una mujer como Nathy Peluso muestre su cuerpo como forma de empoderamiento y libertad sexual pero también hay una dualidad en que le ofrece jamón al cuñado paleto machista".

Carolina Iglesias ha ido incluso un poco más allá y ha destacado la importancia de la educación feminista para que la mujer pueda vestir como quieran cuando quieran: "Porque tienes miedo. Por mucho que todas queremos ser libres, sigues siendo consciente del mundo en el que estás y tienes miedo. El problema es pensar que llevar un pantalón corto puede provocar que tengas más posibilidad de que te violen. Hay que educar para que no te violen ni con ese pantalón ni con ninguno".