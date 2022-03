Las explosivas fotos de Ester Expósito en Instagram: “¿Eso no es ilegal?”

A estas alturas, sorprenderse por lo que Ester Expósito pueda publicar en sus redes sociales es menos probable que unos años cuando comenzó a mostrarle al mundo su talento laboral y también su talento físico. Pero al final, siempre logra su objetivo y consigue revolucionar a una red social en la que se ha convertido en una auténtica reina.

Las últimas fotografías luciendo un top negro con aberturas muy sensual o incluso lencería negran han provocado una auténtica avalancha de interacciones por parte de sus millones de seguidorxs. Tanto es así que muchos de ellos se han preguntado algo que nosotros siempre nos cuestionamos sobre las curvas de la modelo: "¿Eso no es ilegal?".

Se trataba de un comentario de broma de uno de los usuarios de esta popular red social que se había quuedado absolutamente prendado de la imagen que mostraba en primer plano el pecho de la modelo sin sujetador pero bajo el sugerente top negro que apenas disimulaba sus pezones.

Una circunstancia que a otras mujeres en ocasiones anteriores les ha costado la censura de muchas imágenes que ni siquiera eran explícitas y que mostraban solo la sombra del propio pezón. Si no has vivido ningún episodio del famoso #FreetheNipple, quizá podamos vivirlo esta semana de la mano de Ester Expósito.

Ester Expósito, en lencería

No conforme con el revuelo generado por esas imágenes, la modelo y actriz posó frente al espejo con un diminuto conjunto de lencería que quedó reflejado dejándonos ver su espectacular figura haciendo las delicias de sus fans.

Sus cerca de 30 millones de seguidores disfrutan analizando cada una de las imágenes e imaginando situaciones divertidas con propuestas de todo tipo. "Moza, tengo tierras", "no voy a volver contigo por muchas fotos que me pongas" o la más original que servía de advertencia para muchxs atrevidxs: "No le dejes like, Ester no lo ve pero tu novia sí".

Con apenas cuatro fotos, Ester ha vuelto a romper el marcador de “me gusta de Instagram” y solo durante la primera hora ha sumado más de dos millones y medio de likes, probablemente de seguidores que no habían visto la advertencia del instagramer que hablaba de los peligros que un inocente Me gusta puede tener en una pareja ¡Una auténtica locura! ©copyright los40.com