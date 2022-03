Esperanza sorprende en 'First Dates': “Cambiar de pareja cada tres meses no es higiénico”

Este miércoles, First Dates abría las puertas del restaurante más popular y entretenido de Mediaset a nuevas parejas que desean encontrar el amor. Y como ya es habitual llegaban al programa sin saber nada de su cita y solo esperaban a que los miembros del programa hubiesen acertado a la hora de juntarlos. Una de las protagonistas, que ha acudido al programa para volver a experimentar la pasión en su propia piel, ha sido Esperanza (66 años), una mujer que entraba en el restaurante con las ideas más que claras sobre su cita y así, se ha mantenido durante toda la noche, ya que ha regalado grandes anécdotas a los espectadores.

Antes de poner cara a su cita, Esperanza le ha confesado a Lidia que, pese a las inseguridades, tiene ganas de conocer a alguien, aunque no sea su mejor momento: “Una mala edad para encontrar novio”. La andaluza solo se ha enamorado de su marido, el gran amor de su vida, a quien conoció cuando era muy joven. Pero ha acudido al programa para que eso cambie. Nicolás (74 años), su cita, tiene ya algo en común que la une a Esperanza, sin ni siquiera saberlo: conocer a alguien con quien compartir el resto de sus días.

Esperanza busca un hombre con barba...



Esperanza es una mujer de armas tomar y desde el primer momento ha dejado claro lo que busca: “Un hombre de 1,70 cm con barba, que me quiera y me haga feliz”. La mujer se ha llevado un fiasco al ver que Nicolás, un hombre muy apuesto y tranquilo no tenía barba, lo que la ha provocado una gran decepción. Aunque esta ha sido solo momentánea porque el caballero nada más conocerla, en un intento por agradarla, le ha entregado una preciosa rosa.

Por su parte, Nicolás tampoco ha dudado en opinar sobre la primera impresión y ha sentenciado: “Ese tipo de vestimenta la hace más mayor”. Lejos de tensiones, nervios y algún que otro reproche, ambos han conseguido relajarse y disfrutar de la cena. Esperanza ha empezado a mirar a Nicolás con otros ojos, aunque lo de la barba... ¡Era ya otra historia! Nicolás ha visto en Esperanza, una mujer extraordinaria y con buenas virtudes.

Durante la cena, la pareja ha charlado de cómo son cuando están con alguien y Nicolás ha confesado no ser tacaño, algo que ha gustado a Esperanza. Por su parte, la andaluza ha declarado que le da mucha importancia a la sinceridad y que no entiende a las personas que cambian de pareja constantemente, que ella es más de apostar por uno y para toda la vida: “Eso de cambiar de pareja cada tres meses no lo veo higiénico ni lo veo normal”. Un hecho que no ha pasado desapercibido para Nicolás, que ha reprendido ese comentario: “No es por tema higiénico, sino por la personalidad. Yo soy fiel”.

La importancia del sexo

Todo parecía que encajaba entre ambos, aunque Esperanza se ha mostrado un tanto preocupada porque durante la velada no se ha sacado en ningún momento el tema del sexo: “No hemos hablado nada. No sé si es porque le da vergüenza. Yo no le he querido sacar el tema porque a mí me da pudor, pero es importante que le guste”.

Con esta noche cargada de anécdotas, declaraciones y muchas intenciones, ambos se han ido a una salita para disfrutar de mayor intimidad y han terminando arrancándose con un pasadoble, que ha hecho estallar todas las chispas. Esperanza, muy lanzada ya, ha confirmado rápidamente: "Me voy directamente a vivir con él porque lo poco que tengo quiero disfrutarlo ya con él”.

Finalmente, los dos comensales han disfrutado de un tierno encuentro que han confirmado que repetirán próximamente.